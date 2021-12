En Universidad de Chile siguen trabajando para no repetir en 2022 la pesadilla de este año en el Campeonato Nacional, donde se salvaron del descenso tras vencer a Unión La Calera en un épico partido, y parte de esos trabajos es la renovación de algunos de sus jugadores, donde en el último tiempo se ha hablado mucho acerca de la continuidad de Cristóbal Campos.

Y es que las últimas informaciones indicaban que el joven arquero formado en la U estaba muy lejos de renovar su vínculo con el club después de que las negociaciones se complicaran por motivos económicos, lo que indingó al portero. Por eso, utilizó sus redes sociales para desmentir dicha información con un duro mensaje.

"Una locura, falso. Disculpas a todos los realmente de verdad. Cuando sea el momento trataré de aclarar todo como corresponde y no por este medio. Duele tener que ver un montón de cosas, pero nadie saldrá al frente por mí y tampoco es algo que espero", comenzó lanzando el canterano del Romántico Viajero.

"Sigo preparando mi 2022 para estar a la altura de lo que significa representar a mi querida U", continuó para aclarar que solo piensa en seguir en el Centro Deportivo Azul.

Tras eso, continuó disparando y señaló que "no hay que temer a nada ni nadie cuando lo único realmente importante es la entrega día tras día, porque el tiempo pasa y no se recupera, no por un papel. El día que no sea así soy bastante autocrítico para tomar decisiones".

"Aguante la U. Seguimos con todo", escribió para finalizar, con lo que dejó en claro que en su cabeza solo tiene la idea de seguir en el club y ser dirigido por el nuevo técnico Santiago Escobar. Y en los próximos días podría recibir competencia bajo los tres palos de cara a la siguiente temporada.

Esto porque también se encuentra en la carpeta de Luis Roggiero el nombre del portero ecuatoriano de 34 años Hernán Galíndez, quien ya reconoció a La Tercera que "sería un privilegio llegar a la U". Y además avisó que su representante y el club "están hablando y yo espero que se pueda hacer. Estamos cerca".