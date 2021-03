Cristián Caamaño: "La U ganó con Cañete porque es más jugador que Montillo, es más útil"

Universidad de Chile tuvo un amargo debut en la Copa Libertadores de América. Por la ida de la Fase 2 del torneo, los azules igualaron 1-1 ante San Lorenzo de Almagro y tendrán que ir a buscar la clasificación al Nuevo Gasómetro de Buenos Aires.

Con varias caras nuevas, uno de los que dejó buenas sensaciones fue Marcelo Cañete. El volante se mostró participativo en la elaboración de juego y tomó las riendas de un equipo que se vio perdido en pasajes del partido.

El Chelo llegó para reemplazar al retirado Walter Montillo y fue imposible no comparar su estilo con el de la Ardilla. El periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, analizó el debut de Cañete y lo puso por sobre el nivel de Montillo.

"La U ganó con Cañete porque es más jugador que Montillo. Montillo jugaba 65' minutos, Cañete jugó los 90' y a pesar de que fue su primer partido y con compañeros nuevos, me parece que rindió, aprobó absolutamente. Para mí, Cañete es más útil que Montillo", señaló el comunicador.

Tras esto, vino el análisis de Patricio Yáñez: "En un partido no lo voy a evaluar, ayer Cañete hizo un buen partido, yo creo que si se pone más al servicio de lo colectivo en vez de lo individual sería mucho mejor, pero hay que esperar. Montillo estuvo cuántos años en la U y compararlo con Cañete por 90' minutos me parece que no corresponde".

Finalmente, Caamaño cerró su análisis: "Me pareció que estaba bien preparado el equipo en los físicio, pero creo que aún le falta por crecer y mejorar. Dudamel debe darle una vuelta al equipo".