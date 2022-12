En Universidad de Chile se inició la venta de abonos para la temporada 2023 para sus hinchas, aunque todavía no tiene definido el recinto donde será local en el Campeonato Nacional, el que, por ahora, sería fuera de Santiago.

Universidad de Chile está preparando la temporada 2023 en su pretemporada en el Centro Deportivo Azul, la que es liderada por su nuevo entrenador, el argentino Mauricio Pellegrino, quien tiene la misión de hacer olvidar los últimos torneos en el Campeonato Nacional.

Una de las grandes dudas que se tienen para esta temporada es saber dónde jugará de local la U, teniendo en cuenta de que el Estadio Nacional no se podrá utilizar hasta después de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023.

En ese sentido, los azules buscan volver a repetir su localía en el estadio Santa Laura, en una opción que no está confirmada y pareciera ser lejana, donde aparece la opción del Elías Figueroa de Valparaíso con mucha más fuerza.

"La situación del estadio, lógicamente lo ideal es jugar en Santiago. Hay un tema de conocer la cancha, de desgaste en los viajes que ya nos ha tocado en los últimos años. En Santa Laura nos hemos sentido cómodos, en otros estadios también, pero Santa Laura históricamente la U ha conseguido buenos resultados. Sería mentir que no preferimos jugar en Santiago. Acá no sé si habrá otro, después lo más cercano es la quinta región. Trataremos de buscar, si no es Santiago, lo más cercano", comentó el director deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo.

Esto, teniendo en cuenta que el reducto de Plaza Chacabuco tendrá los duelos de Unión Española, a los que sumaría los de Universidad Católica (remodelación de San Carlos de Apoquindo) y con el interés de Deportes Recoleta, además de Magallanes.

Algo que preocupa a los hinchas y fanáticos de Universidad de Chile, porque también ha comenzado la temporada de comprar abonos, los que, en este caso, se compran sin tener el estadio o la ciudad en que el club hará de local.

En la temporada pasada los azules también tuvieron como reducto Valparaíso, Talca, pero terminaron jugando sus encuentros en el CAP de Talcahuano, sabiendo la dificultad de los traslados de ciudad en ciudad, tanto para la logística del club, como para los hinchas.

Para este año, en cuanto a los abonos, la Galería tendrá un costo de $110.000 donde se incluyen los duelos del Campeonato Nacional y Copa Chile, aunque no incluye la modalidad de adicionales, invitados, empresas ni familiares directos, según la información enviada a sus propios abonados.

Si bien existió un valor promocional de $95.000, el que expiró el 15 de diciembre, la inquietud de los fanáticos bullangueros tiene que ver con los desplazamientos, donde, si la U no será local en Santa Laura, la opción de jugar en Santiago queda totalmente al margen y sólo se podría pensar en jugar todos los fines de semana como local fuera de la capital.

A un mes del estreno del Campeonato Nacional, donde el equipo de Pellegrino es local las primeras dos fechas, Huachipato y Unión Española, ya existe el inconveniente de la localía.