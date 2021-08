Larrivey dice que Gerardo Reinoso está contento: "Mi suegro va a decir que no festejó, pero seguro que sí"

Este domingo Universidad de Chile derrotó por 2-1 a Universidad Católica en el Teniente de Rancagua por la fecha 14 del Torneo Nacional.

La figura del partido fue indiscutidamente el argentino Joaquín Larrivey, quien marcó los dos goles de los azules, a los 62 y a los 89 minutos.

Tras el partido se mostró humilde: "Soy un finalizador y lo hago porque mis compañeros me ponen en situación de gol. Los goles sirven para sumar puntos, era importante ganar. No se me había dado en otros clásicos, pero estaba tranquilo".

Larrivey considera que la U jugó a gran nivel: "Fue nuestro mejor partido en los últimos tiempos. Hay cosas a mejorar, pero me parece que hicimos un partido inteligente, intenso".

Larrivey festeja frente a la UC (Agencia Uno)

Sobre el tanto de la UC, señaló: "El gol es una desatención que no nos puede pasar. Más allá de ese error ante este rival que te lo hace pagar, pero merecíamos la victoria".

Finalmente, aseguró que el padre de su esposa, Gerardo Reinoso, ex Univeridad Católica, está contento con el triunfo de la U: "Mi suegro va a decir que no festejó, pero seguro que sí. Mi familia en Argentina siempre está prendida viéndome y mi señora me hace el aguante con los nenes".