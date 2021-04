Marcelo Díaz deja en duda su continuidad en Racing e ilusiona a la U: "En junio se verá qué me depara el futuro"

Desde hace un tiempo, en Universidad de Chile están buscando el regreso de uno de los jugadores más importantes de los últimos años. Marcelo Díaz lleva meses coqueteando con la chance de dejar Racing para volver a los azules, lo que estaría más cerca que nunca.

Y es que Carepato, preparando su retorno a las canchas, finaliza contrato en junio próximo junto a la academia. Esto lo tendría pensando no solo en si seguir en Argentina, sino también en el momento de ponerse otra vez al chuncho en el pecho.

Pero mientras eso no ocurre, el volante disfruta de su momento al otro lado de la cordillera. La noche de este miércoles, Díaz participó de una conversación con el sitio oficial de Racing y dio algunas luces de lo que pasará en dos meses más.

Marcelo Díaz ilusionó a los hinchas de la U. Foto: JamMedia

"A mi se me acaba el contrato en junio, y ahí puedo empezar a negociar con cualquier club como jugador libre", avisó de inmediato Carepato. Ahí, dejó claro que no ha tenido acercamientos con la U, pero señaló que "en junio se verá cuando quede libre qué me depara el futuro".

El mensaje del volante chileno llega en un momento clave para que la directiva entre a revisar su caso. Como uno de los más queridos de los hinchas y casi un referente en la interna, la presión se la deja a los dirigentes para cerrar el tema.

Díaz finalmente recordó todo lo que aportó en la temporada pasada. "Me pude adaptar y eso fue fundamental a lo largo del año y el campeonato. Voy a cumplir tres años, y uno solamente tiene que agradecer. Acá encuentras tu lugar en el mundo, y es donde mejor te sientes y te han sentir, y eso hay que valorarlo".

