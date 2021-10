Universidad de Chile necesitaba ganar imperiosamente en una nueva fecha del Campeonato Nacional. El rival era Palestino y la escuadra dirigida por Esteban Valencia se venía cayendo de la zona de clasificación a las copas internacionales, pero no pudo y no sólo hiló su sexto partido sin triunfos, sin que cayó por 1-0 con un agónico golazo de Bryan Carrasco tras jugadón de Luis Jiménez.

El Romántico Viajero se creó algunas opciones, no jugó mal por pasajes pero, como viene siendo costumbre, no concretó y lo terminó pagando caro. O bien sí hizo un gol, pero se lo anularon: a los 64’, tiro libre y Ramón Cachila Arias ganó a todo el mundo por arriba, lo gritó con todo, parecía que se acababa la maldición pero un llamado del VAR terminó con el tanto invalidado por una milimétrica posición de adelante. Y cuando el partido se iba, Luis Jiménez se mandó una contra espectacular, metió doble trancada, habilitó de taco Misael Dávila y no perdonó Bryan Carrasco para ponerla al ángulo. Golazo.

Con este resultado, Universidad de Chile queda octava a un punto de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana en una parte donde está todo muy apretado. De hecho, Palestino se fue a 32 y es undécimo.

Tabla de Posiciones

Universidad de Chile queda así ahora en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional luego del resultado de su partido frente a Palestino en el estadio El Teniente de Rancagua:

POS EQUIPO PJ PTS 1 COLO COLO COLO COLO 25 52 2 UNIVERSIDAD CATÓLICA UNIV CATÓLICA 25 50 3 UNIÓN LA CALERA U. LA CALERA 24 44 4 AUDAX ITALIANO AUDAX 26 44 5 UNIÓN ESPAÑOLA UNIÓN ESPAÑOLA 26 42 6 EVERTON EVERTON 25 37 7 DEPORTIVO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 25 35 8 UNIVERSIDAD DE CHILE U. DE CHILE 25 34 9 ÑUBLENSE ÑUBLENSE 26 33 10 COBRESAL COBRESAL 25 32 11 PALESTINO PALESTINO 25 32 12 LA SERENA LA SERENA 26 32 13 O'HIGGINS O'HIGGINS 26 29 14 CURICÓ UNIDO CURICÓ UNIDO 25 27 15 MELIPILLA MELIPILLA 26 26 16 HUACHIPATO HUACHIPATO 25 23 17 SANTIAGO WANDERERS WANDERERS 25 18

Próximo partido

Ahora, Universidad de Chile debe ser visita ante Melipillay Palestino será local frente a La Serena en la fecha donde se juega el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Así se disputará la jornada 28:

ÑUBLENSE Ñublense EVERTON Everton MELIPILLA Melipilla UNIVERSIDAD DE CHILE U. de Chile COLO COLO Colo Colo UNIVERSIDAD CATÓLICA Univ Católica HUACHIPATO Huachipato AUDAX ITALIANO Audax SANTIAGO WANDERERS Wanderers DEPORTIVO ANTOFAGASTA Antofagasta PALESTINO Palestino LA SERENA La Serena CURICÓ UNIDO Curicó Unido UNIÓN LA CALERA U. La Calera COBRESAL Cobresal O'HIGGINS O'Higgins

Zona Horaria: Chile