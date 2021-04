Simón Contreras se la juega por el Superclásico: "El domingo la U gana"

En Universidad de Chile quiere poner fin a la negativa racha de casi 20 años sin triunfos ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Pese a que su juego no deslumbra como en otras épocas, el plantel azul está convencido de que sacarán un resultado positivo en la Ruca.

En conversación con RedGol, Simón Contreras habló de su percepción del Superclásico como jugador formado en la U: "Yo veo el clásico con mucha motivación, ya que, venimos jugando clásicos y se ha formado una linda rivalidad desde muy chicos, entonces lo vivo con muchas ganas de quedar en la historia de la U".

Sobre la racha de casi dos décadas sin victorias, el Pitu confesó que "más que responsabilidad, lo tomo con motivación de poder quedar en la historia y cortar en esa racha".

Contreras nació el 29 de marzo de 2002, por lo que aún no nacía cuando fue el último triunfo azul en Macul. "He visto videos de la U ganando en el Monumental. El que más recuerdo es el 3-2, creo que ahí Rivarola va a celebrar a la reja. Me encantaría poder jugar y celebrar con gente en el estadio. Con Diego hay una muy buena relación y es una gran persona", señaló.

Sobre aquella épica celebración de Rivarola, el joven ariete cree que "usar esa polera lo sentiría con mucha responsabilidad, así que prefiero una de Goten jaja". Finalmente, el Pitu se la jugó: "No voy a decir un resultado exacto, pero el domingo la U gana".

Competencia



Uno de los buenos problemas que tiene Rafael Dudamel en esta temporada es la gran cantidad de variantes para armar su delantera. Simón Contreras sabe que "hay mucha competencia por los puestos en la delantera, pero obviamente es competencia sana. Creo que a todos nos va a ir subiendo el nivel y al que le toque va a poder responder de la mejor forma. Ojalá poder ganarme un puesto".

"Jugar por izquierda no me complica, eso sí creo que me acostumbré un poco a jugar y me siento mejor por derecha, pero por la izquierda en las series menores lo hice varios años y creo que ahí puedo hacerlo bien. Tengo que estar a disposición de lo que el profe necesita", agregó.

Finalmente, contó cómo fue para él peligrar el descenso con la U la temporada pasada: "Fue un momento difícil y por muchos momentos me sentí estresado por toda la presión que tiene la U y más encima estar en puestos de descenso, pero creo que al final eso nos subió los niveles de concentración. A mí me sirvió para elevar mi rendimiento y poder demostrar cosas en momento difíciles".

