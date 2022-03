Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha del Campeonato Nacional con una pesada mochila en la espalda, donde hace tres encuentros no saben de victorias, incluído en el Superclásico ante Colo Colo, lo que tiene a su entrenador tambaleando en el puesto.

Por lo mismo, el técnico Santiago Escobar cuenta cómo vive una semana donde no le tocó competir, pero que tiene conciencia de lo que significa este encuentro ante Curicó Unido para el club y su plantel.

"Lo tomamos con seriedad y responsabilidad, entendiendo que poder conseguir una victoria nos daría un poco más de tranquilidad y buscar estar en mejor posición en la tabla. Después lo tomamos como el partido que el grupo quiere de una vez por toda volver a la senda del triunfo, sabiendo que al frente hay un equipo que viene de hacer cinco goles", destaca Escobar.

Si bien todos los dardos apuntan al trabajo del colombiano, asegura que sabe lo que está viviendo porque sin exigencias de equipos grandes, aunque tiene certeza de poder dar vuelta la situación.

"Son 24 años en esta profesión, en cada club que he trabajado he sabido que cada ocho días estamos siendo probados, presentando exámenes, más en un equipo grande como es la U. Entonces, esos escenarios, lo viví en Atlético Nacional, en Junior, con el Once Caldas, un campeón de Copa Libertadores. Ahora lo vivo en la U, donde en cada partido hay que salir a ganar con una gran exigencia. Firmé un contrato hasta el mes de diciembre y lo quiero cumplir, y lo otro del resultado del juego es una evaluación de los directivos y acá he encontrado respaldo de su parte", detalla el entrenador azul.

En ese sentido, los azules tras el Superclásico no han vuelto a jugar por el Campeonato Nacional, algo que es un arma de doble filo, aunque esperan tomarla del lado positivo, que sirvió para pulir su juego.

"Si me lo pregunta a mí, me gusta jugar cada ocho, tres días. Me gusta la competencia, pero, por otro lado, más días de entrenamiento significa más repeticiones, correcciones buscando la mejoría a un equipo más ordenado. Estoy tranquilo que lo que vi en la semana me gustó, pero si hubiese tocado jugar se sacaría el partido anterior más rápidamente. Ahí están dos posibilidades", finaliza.