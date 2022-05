El ex director deportivo en Universidad de Chile, ahora comunicador en TNT Sports, revela que en la concesionaria se siguen repitiendo errores de pasar por alto el cargo y donde otros toman determinaciones como a la hora de contratar. Por eso asegura que sería un problema la salida de Luis Roggiero en este momento.

Universidad de Chile vive momentos decisivos con la situación del director deportivo Luis Roggiero de quien se tomó la determinación de marginarlo del proyecto de Azul Azul, por lo que es cosa de horas su inminente salida.

Algo que no le parece al ex director deportivo, Rodrigo Goldberg, quien en TNT Sports asegura que todo esto se empieza a dar cuando otros toman determinaciones que corresponden al cargo, algo que también pasó cuando estuvo en esa posición.

"Eso también fue un error nuestro, haber permitido eso. Cuando tu permites que se tomen ciertas decisiones o ciertas cosas, pensando siempre en que hay buenas intenciones y que nos vaya bien a todos. Pero después, eso parte por un error nuestro y eso lo asumo como tal. Sinceramente, sin conocerlo, se de su trabajo, de sus pergaminos, sacarlo ahora sería el peor error que pueden cometer", cuenta Goldberg.

En esa misma línea, quien compartiera el rol junto a Sergio Vargas, asegura que se vuelven a cometer los mismos errores, teniendo en cuenta que se suponía este era un nuevo proyecto.

"Lo principal, lo que te da de comer en el club es lo que pasa en la cancha. Cuando compras el club es porque tienes detrás una idea, un proyecto que pretendes desarrollar. Si fueron a buscar a una persona que creo está capacitado, para mi gusto, en opinión muy personal sin conocerlo. Me llama la atención que tu lo trajiste y a la primera te empiezas a meter en su trabajo y empiezas a tomar decisiones por él, lo digo por jugadores que trajeron y que él no quería y se los trajeron igual", precisa el ahora comentarista deportivo.

Rodrigo Goldberg va más allá en lo que está pasando, con un ejemplo claro en el tema de las contrataciones de este año y del anterior, donde asegura que Roggiero ya estaba trabajando desde antes de ser oficializado.

"En algunas sí, tengo entendido que Galíndez, lo mismo que Carrasco y Brun, pero Roggiero asume en septiembre. Estoy seguro, no tengo pruebas y no tengo dudas de que comenzó a trabajar mucho antes. Nosotros salimos en abril. En junio ya estaba al tanto y le trajeron a un jugador que no le gustaba que era Junior Fernandes", finaliza.