El ex gerente deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, analizó el delicado momento que vive el cuadro azul y reflexionó acerca de la necesidad de un estadio "por un sentido de pertenencia hacia un lugar que es tuyo".

Rodrigo Goldberg asume el punto débil de Universidad de Chile: "Afecta mucho no tener estadio"

Universidad de Chile ha vivido una semana del terror... y recién estamos a martes. Desde la goleada ante Colo Colo en el estadio Monumental, todo es sufrimiento para los hinchas azules y lo peor es que no aparecen respuestas de la dirigencia de Azul Azul.

Por eso alzan sus voces los históricos. Y en particular Rodrigo Goldberg, quien fue gerente deportivo de la U hasta el 31 de mayo de 2021 y dio paso a Luis Roggiero, el hombre que instalaron los nuevos dueños.

Según el Polaco, en diálogo con radio Sonar, la crisis tiene un componente muy especial: la histórica carencia de un estadio propio. "Sí, afecta por muchos motivos, por sentido de pertenencia sobre un lugar que es tuyo", explica el ex delantero.

"(La falta de estadio) afecta mucho... la U no es un equipo que pueda estar así. Lamentablemente en este minuto es complejo, porque ninguna comuna lo quiere (...). En mi experiencia, cuando entré al directorio (de Azul Azul) pregunté por el tema estadio y me dijeron que no era tema", reconoce Goldberg.

Sin embargo, han existido esfuerzos recientes por el sueño de la casa propia. "Yo sé que existió un anteproyecto en las administración de Carlos Heller (2014 a 2019) y había una persona encargada desarrollándolo, y era algo súper real", subrayó el ex ariete.

"Pero se encontraron con el mismo problema que todas las administraciones: el portazo en la cara que te dan desde distintos lugares. La Cisterna, Laguna Carén, La Pintana no quieren un estadio. Anda a construir un mall, te dicen al tiro que sí", se queja el ex directivo universitario.

Por lo mismo, Goldberg asegura que si se resuelve el problema de la locación, el estadio podrá ser una realidad. "Si la U tuviera la posibilidad de un terreno, el financiamiento se lo consigue en dos patadas. Pero nadie quiere un estadio cerca de su casa", lamenta.

De esta manera, el sueño seguirá penando en las solitarias noches del hincha azul y en la mente de cada directivo que asume en el club. "Es un arma política, porque es un anhelo muy grande... es un tema tener un estadio", concluyó.

Universidad de Chile deberá ejercer su localía en Talcahuano el próximo fin de semana. Por la sexta fecha del Campeonato Nacional, el cuadro azul recibirá a Unión Española en el Huachipato CAP Acero, este domingo desde las 12:00 horas.