El mal momento que vive Santiago Escobar en la banca de la Universidad de Chile lo tienen pensando en su dimisión en la banca. A la dirigencia le puso el cargo a disposición luego de la tercera derrota consecutiva de la U en el Campeonato Nacional, lo que puede provocar un nuevo terremoto en la institución.

¿Qué pasa si se va Santiago Escobar? El gerente deportivo Luis Roggiero debería pensar en una nueva carta teniendo en consideración su fracaso con el técnico colombiano, que no logra cuajar con la idiosincrasia del fútbol chileno.

En el mercado nacional aparece Cristián Leiva como una de las chances más concretas. El año pasado ya fue sondeado por los azules para asumir tras la salida de Esteban Valencia, pero el ofrecimiento era solamente por pocos partidos y no convenció al ex técnico de Iquique.

Otros técnicos con experiencia en Primera División e identificado con la U son Luis Musrri y Víctor Hugo Castañeda, quienes tuvieron la chance de dirigir a los azules hace algunos años como dupla técnica.

Si de sueños se trata, Eduardo Berizzo es uno de los técnicos cesantes que más laureles tienen en el fútbol chileno, luego de su paso por O'Higgins donde consiguió un título. Tras su salida de la selección de Paraguay, está sin club.

También está sin trabajo Miguel Ramírez, aunque su nombre está fuertemente ligado a Colo Colo y en menor medida a la Universidad Católica. Lo mismo con Pablo Guede, que acaba de dejar el Necaxa. Y otro DT con pasado en nuestro fútbol es Pablo Sánchez, ex DT de Audax Italiano quien tuvo una buena temporada 2021.

En el mercado argentino, donde los técnicos entienden mejor la cultura futbolística chilena, es donde pueden buscar opciones que hayan estado en clubes grandes. Incluso hay un nombre que siempre está en la órbita del hincha de la U: Miguel Ángel Russo.

El entrenador llevó a los azules a semifinales de la Copa Libertadores en 1996 y eso lo tiene marcado a fuego. Luego ganó ese torneo con Boca Juniors y hace poco volvió a dirigir a los xeneizes, por lo que entiende la presión de los clubes importantes.

Otros nombres que están sin trabajo y tienen un gran recorrido son Carlos Ischia (Boca Juniors), Luis Zubeldía (ex Lanús), Hernán Crespo (ex Sao Paulo), Omar De Felipe y Lucas Pusineri (ambos ex Independiente), quienes entienden la importancia de poder levantar a uno de los clubes más grandes de un país.