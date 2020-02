Rodrigo Goldberg aclara situación de jugador del Inter: "No vamos a hacer ningún reclamo al respecto porque no procede"

Algunos hinchas azules llegaron a ilusionarse en virtud de la confusión existente por la participación en el partido entre Universidad de Chile e Internacional de Porto Alegre del jugador argentino Damián Musto.

Resulta que el volante arrastraba una sanción de dos partidos luego de una expulsión jugando para Rosario Central en un duelo frente al Atlético Nacional de Colombia lo que se interpretó como suficiente como para que la U reclame los puntos por la infracción.

Sin embargo, el director de Azul Azul Rodrigo Goldberg nos contesta el teléfono y explica que "en la documentación que nos entrega Conmebol antes del partido de Copa Libertadores, que son varios manuales de instrucción, las bases, y un montón de protocolos que debemos seguir, está una lista de los jugadores que tienen castigos pendientes y eso lo hacen para evitar que ocupes un jugador que esté expulsado o suspendido por alguna razón, independiente de donde le haya pasado y en la copa que le haya pasado".

El polaco relata que "recibimos el informe y por ejemplo Pablo Aránguiz, que estaba sancionado en Sudamericana y no apareció en la lista de sancionados, y en el caso de Musto tampoco".

Respecto a las versiones de prensa que indican que Azul Azul presentaría un reclamo, el directivo rechaza completamente esta versión. "La Conmebol lo que te pide es que no se puede alinear ningún jugador de esa lista, y ellos dos no estaban ahí, así que podían jugar. Nosotros no vamos a hacer ningún reclamo al respecto porque no procede", cerró.

El reglamento de Conmebol es claro en el sentido que las penas duran dos años, luego de ese lapso, prescriben.