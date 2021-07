Ramón Arias responde a la apocalíptica opinión de Johnny Herrera en la U: "Hay que corregir cuanto antes y despertar, creo que estamos a tiempo"

En Universidad de Chile aún pesa la eliminación en octavos de final de la Copa Chile frente a Arturo Fernández Vial, equipo recién ascendido a la Primera B desde la Segunda División. La U sigue transitando un camino esquivo y no encuentra el rumbo a espera de la reanudación del Campeonato Nacional frente a Melipilla.

El Chuncho vio la salida de Rafael Dudamel y la llegada de Esteban Valencia como interino en la banca a espera que se defina el futuro en la dirección técnica. Además, Ángelo Henríquez partió al Fortaleza y Johnny Herrera alertó que los azules se encaminan nuevamente a pelear el descenso, actualmente en la plaza 12° del torneo.

“Tristes y angustiados por lo que significó quedar eliminados en la Copa Chile, pero ya estamos trabajando enfocados en lo que queda del torneo”, dijo Ramón Arias en Radio ADN.

El defensor uruguayo agregó que “cuando hay muchos cambios de entrenador uno está a la expectativa, no comparto que no estamos sólidos, en defensa estamos bastante bien, sí no falta ser un poquito más creativos y punzantes en los metros finales de la cancha. Hay que corregir eso, encontrar una buena asociación de pases de tres cuartos hacia adelante, para generarle peligro al rival. Quedó demostrado que no nos alcanza con lo que hemos hecho. Hay que trabajar y encontrarle la vuelta rápido, porque es corto el tiempo que tenemos para la reanudación del campeonato”.

Respecto a la salida de Henríquez manifestó que “perdemos muchísimo, Ángelo es un jugador de mucha jerarquía, muy profesional, formado en el club y muy querido. Los chicos lo tenían de ejemplo y se pierde bastante. Esperamos poder suplirlo, hay chicos que vienen trabajando de buena manera, hay que arroparlos bien para que estén a la altura de lo que significa la U”.

Para cerrar fue consultado por la apocalíptica alerta de Johnny Herrera: “es un señor de la casa y con palabra autorizada dentro del club y el fútbol chileno, pero uno también es muy autocritico y hay que corregir cuanto antes, despertarse, y creo que estamos a tiempo. Meternos en la cabeza que hay que mejorar, porque cuando quieres volver ya estas abajo y se hace muy difícil”, expuso.

Sentenció que “lo tomo con tranquilidad, me quedo con la crítica que tenemos nosotros dentro del vestuario, no con lo que digan los de afuera, no me incumbe. Son opiniones de ellos y está bien, está en su derecho. Yo me quedo con el trabajo que hago y el de mis compañeros. Si tenemos que corregir lo hacemos. Las opiniones son válidas y respetables”.