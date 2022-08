El ex gerente deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Polaco Goldberg, tomó el ejemplo de la llegada de Mauricio Isla a la UC y no al Romántico Viajero para recordar lo que le pasó al momento de haber negociado el regreso de Marcelo Díaz al club que lo vio nacer.

Se daba prácticamente por hecho que cuando Mauricio Isla volviera a Chile para jugar por primera vez en nuestro fútbol de manera profesional, lo haría en Universidad de Chile, club del cual se declaró hincha. No obstante, el Huaso sorprendió a todos retornando al elenco que lo formó, Universidad Católica, manifestando que quería “devolver la mano” de los años que la Franja invirtió en su formación antes de dar paso a su exitosa carrera en la selección chilena y en Europa.

Pero, ¿qué pasó con el Romántico Viajero? Rodrigo Polaco Goldberg, ex gerente deportivo de la U, dio algunas luces. “Desconozco el caso de Mauricio (Isla). Tengo la información que no lo querían algunas personas en la U en ese momento, por necesidades, ya tenían lateral derecho. Desconozco cómo es el tema económico en este caso en particular. Cuando un jugador de esa talla quiere venir a tu club uno hace y deshace por hacerlo posible, pero muchas veces chocas con intereses adentro que no te permiten hacerlo. Intereses de personas que para afuera dicen una cosa y adentro hacen otra”, comentó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Y prosiguió: “Me refiero al caso de Marcelo Díaz. Me junté con él dos o tres veces, teníamos una posibilidad, pero llegó un minuto que cuando lo propusimos fue ‘no, no, no y no’. Ya habíamos cambiado de una presidencia a otra, era lógico que venían los nuevos controladores y no querían a nadie. Eso se pudo hacer de una manera mucho más honesta, porque al final con Sergio (Vargas) quedamos como chaleco de mono, como que no lo queríamos traer y era todo lo contrario. Nos juntamos con él personalmente, con su agente varias veces y, efectivamente, era mucha la distancia que había, pero se podía hacer algo, estaba la posibilidad. Lamentablemente, de adentro nos bajaron el dedo y no se pudo”.

“En este caso ya sea un gerente técnico o un entrenador no quiera a Mauricio Isla o Marcelo Díaz, pero cuando de adentro te bajan el dedo, no hay mucho que hacer. Me imagino que todavía está como norma de gobierno corporativo de Azul Azul que los contratos se aprueban antes de pasar al proceso de firma, si no pasas por el directorio, no se puede. Cuando estuve yo, era con votación. Y no siempre era así que el que tiene más acciones pasa por encima del otro, de hecho tuvimos hartas peleas, en algunas nos equivocamos y en otras acertamos”, abundó.

Finalmente, Goldberg comentó que “nos pasó con jugadores, sin ponerle nombre, que cuestionaban que tenía 35 años y cuesta tanto. U otros casos, como el de Dani González, que ahora está en Católica. ‘No, es que es muy joven’. Eran 500 mil dólares el 50%, estaba ahí, seleccionado, titular y era no porque era muy joven. Hay de todo. Se contraponen visiones”.