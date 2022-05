El comentarista de Deportes en Agricultura no comparte que el nuevo entrenador de los azules llegue el primer fin de semana de junio, porque asegura que, pese a los días libres que puedan tener los jugadores, debe empezar a planificar cuanto antes el segundo semetre de la U para levantar al equipo.

Patricio Yáñez asegura que Diego López no puede perder tiempo en Universidad de Chile: "Ojalá que mañana esté trabajando"

Universidad de Chile no cerró para nada de bien la primera parte del Campeonato Nacional, donde terminó perdiendo por 1-0 en su visita a Cobresal, lo que marcó la despedida de Sebastián Miranda en el interinato.

En ese sentido, Patricio Yáñez, comentarista en Deportes en Agricultura, asegura que el equipo del norte perdonó en el primer tiempo a los azules, que fue donde marcó diferencias y donde liquidó el encuentro en el estadio El Cobre.

"La diferencia la establece claramente Cobresal en la primera mitad. Me parece que tuvo la disposición de ir a buscar. Nace a los 13 minutos la apertura de la cuenta, que no se movería más, pero fueron los grandes pasajes de Cobresal. Vi una U muy retrocedida, que nunca pudo trabajar el partido desde la tenencia del balón, con errores en las salidas. Fue un primer tiempo muy bajo, donde de haber tenido mayor acierto Cobresal se va con un 3-0 arriba", comenzó analizando Yáñez.

Por lo mismo, el ex jugador asegura que es necesario que el nuevo entrenador, Diego López, comience a trabajar cuanto antes para planificar el segundo semestre, donde no entiende que recién llegue el primer fin de semana de junio.

"Termina mal Sebastián Miranda el interinato, hay mucha expectativa por la llegada de Diego López y ojalá que no pierda el tiempo. Que no llegue en 10 días más, no sé cuándo llegará. Ojalá que mañana esté trabajando, independiente de los días libres de los jugadores, pero él tiene que empezar a mover, trabajar, ver refuerzos y lo que necesita la U. Ojalá también que tengan los recursos para potenciar al cuadro de la U", finaliza.