Yonathan Andía marcó con polémica el jueves de Universidad de Chile tras ser detenido al volante por conducción en estado de ebriedad. Según las informaciones, el jugador de la U se pasó un semáforo en rojo y al ser controlado por Carabineros se negó a realizarse el control respiratorio de alcohol.

El hecho ocurrió a eso de las 09:50 horas en la intersección entre Vicuña Mackenna y Américo Vespucio. Al ser trasladado a la 36° Comisaría de La Florida, Andía marcó 1,0 en el alcotest, además de constatarse que se trasladaba con la documentación de su vehículo vencida.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez analizó el hecho criticando al jugador, pero llamando a los azules a apoyarlo desde la educación y no dejarlo botado.

“Iba al lugar de entrenamientos, de qué estamos hablando. Tú te puedes tomar un vino en la noche. ¿Desayuno de campeones? (Risas). Que levante la mano el que no lo ha hecho, pero no voy a entrar en eso. Pero la U debiera claramente educarlo y ayudarlo, y él tener una opción y otra oportunidad. Cortarle la cabeza por un error de este tipo…”, sostuvo Yáñez.

Por su parte, Manuel De Tezanos manifestó que “Andía, cualquier jugador que está en la U o en un equipo grande, un equipo que está en el ojo público y en crisis deportiva, tiene que tener el doble de cuidado. Hay situaciones en las que a uno le encantaría salir y no puede. Si tienes transmisión a las 7 de la mañana no sales, porque vas a andar mal. Si tienes una guagua de 8 meses no puedo salir con mis amigos como me gustaría salir, porque la guagua es prioridad”.

El periodista y amigo del balong agregó que “el jugador tiene todo el derecho de salir en sus días libres, y si considera que puede llegar sin dormir y en estado de ebriedad a hacer un buen entrenamiento y no se les nota… pero hay que tener cuidado dónde y cuándo estás. Y este detalle de manejar. Y llegar ebrio es algo grave. Irse manejando… ¿En serio? Qué le pasa por la cabeza que toma la decisión, primero salir y llegar en mal estado, y segundo arriesgarse a que lo detengan”.

“Mete a su equipo, compañeros, entrenador y dirigentes en un problema gratuito e innecesario. Es no entender la importancia del lugar donde estás, la responsabilidad que te dieron y lo privilegiado que eres de jugar en un equipo grande. Cuántos jugadores de la B que se sacan la cresta todos los días deben decir: estás en los tres mejores equipos de chile y no eres capaz de aprovechar la oportunidad”, sentenció De Tezanos.