El ex delantero y hoy comentarista de Radio Agricultura, Patricio Yáñez, reveló que no tiene mucha fe en que Universidad de Chile consiga una victoria ante la Católica en el clásico estudiantil de este sábado en el Estadio Nacional.

Patricio Yáñez es lapidario con la U para el Clásico Universitario contra la Católica: "No tiene para ganarle... es bastante complicado, por no decir imposible"

Universidad de Chile regresa al Estadio Nacional para el Clásico Universitario frente a la Católica este sábado 27 de agosto, por la fecha 23 del Campeonato Nacional. Los azules necesitan sumar un triunfo, en riesgo de caer a la zona de descenso, pero tendrán el aliciente de volver a jugar con 25 mil personas en su tradicional casa.

La U viene de empatar en la ida y derrotar en la vuelta a Cobresal por los octavos de final de la Copa Chile, pero el rendimiento futbolístico sigue totalmente en deuda. En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez reconoció que no le tiene fe al Chuncho para el clásico contra la UC.

“Tal como ha venido jugando no tiene para ganarle, sólo tiene individualidades que le pueden permitir sacar un resultado, pero de jugar a jugar, de manejar el partido o superar a la Católica lo veo bastante complicado, por no decir imposible”, dijo el ex delantero de la U y Colo Colo.

Yáñez agrega: “pero el fútbol tiene esto, hay una necesidad y una cuestión anímica y todo lo que se puede decir en base a lo psicológico, que van a meterle, Y de alguna manera, más allá del resultado final, siempre la U le ha hecho partidos cerrados en los últimos años, pero está muy complicado”.

Patricio Yáñez sentencia que “yo pensaba que contra Cobresal iba a ser una cosa mucho mejor y lo único positivo fue el resultado. A partir del resultado, donde deja fuera a un Cobresal que estaba perdido de la línea del DT Gustavo Huerta, lo que le interesa en la U es sumar juegue bien o mal, juegue con tres o cuatro abajo, con uno o dos arriba. Da lo mismo. A estas alturas necesita cosechar independiente de lo futbolístico, porque Diego López ya no le aporto en nada a eso”.

El Clásico Universitario entre la U y la Católica está programado para este sábado 27 de agosto, desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Los azules llegan al duelo peleado con el triunfo en el torneo y 13° en la tabla con 22 puntos, a tres unidades de Antofagasta (19) que abre la zona de descenso en el decimoquinto casillero.