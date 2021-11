Nicolás Peranic, arquero de Deportes Melipilla, le aseguró a Redgol hace poco más de un mes que su equipo se quedaría en Primera División. Luego vinieron cuatro triunfos consecutivos y una luz de esperanza más encendida que nunca para los Potros.

"Estamos enfocados en eso. La realidad nos ha cambiado mucho, antes era mucho más difícil y complicado, pero una serie de resultados hizo que hoy nosotros dependamos de nosotros mismos, y eso es muy importante. La fe está intacta en cumplir el objetivo", explica.

En ese sentido, el conjunto de Cristián Arán se enfrentará con Everton y Huachipato. "Todos los partidos son claves, llegamos a esa instancia con la fortuna de depender de nosotros mismos, así que eso es lo más importante", explica el golero argentino.

Pero la carrera contra el descenso tiene un invitado estelar, uno de los equipos más populares, Universidad de Chile. De hecho, están igualados en la tabla de posiciones. Una condición que el portero melipillano cree que estará presente como condición.

"Las presiones que significan que un equipo grande esté peleando en la parte baja conllevan a una serie de cosas que pasan alrededor, que se empiezan a mirar de otra manera. Pero trato de no pensar en eso, más allá de que te perjudiquen o no", asume Peranic.

El ex arquero de Magallanes y San Marcos de Arica recalca que "si nos ponemos a sacar conclusiones en base a lo que pase en la cancha, porque hay un equipo grande, directamente no tenemos que jugar y listo".

¿Y el hombre del maletín?



Nicolás Peranic tiene 36 años y experiencia para regalar. Por eso advierte que todas las circunstancias ajenas no son más que "parte del folclore del fútbol, también hay que entenderlo". Y de la misma manera se refiere al misterioso "hombre del maletín".

"En mi carrera no me pasó, pero siempre están los incentivos. La verdad es que particularmente no me ha pasado, pero bueno. Vuelvo a lo mismo. Es el folclore del fútbol, cosas que se dicen...", reflexiona.

Pero la receta es clara. "Hay que dejarlo de lado, porque yo soy de los que te asegura y que ponen las manos al fuego porque cuando un jugador sale al campo de juego, lo único que quiere es ganar. Confío en lo que haga cada uno en la cancha", sentencia.

Melipilla recibirá a Everton este sábado en el estadio Santa Laura-U SEK con la aspiración de alcanzar una victoria que le permita escapar de la zona de liguilla de promoción que ocupa actualmente con el antepenúltimo lugar.