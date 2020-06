Moises Villarroel: "Pasé semanas muy duras desde que di positivo de covid19"

Que el covid19 no perdona a nadie no es ninguna novedad, y que lo diga el ex Universidad de Chile, el boliviano Moises Villarroel, el que reveló en su país que se contagió y está en período de recuperación.

El mediocampista estuvo en el cuadro azul en la temporada 2015-2016 completando su etapa de formación, pero pese a ser un buen proyecto no convenció a los técnicos azules y debió volver a su país.

Hoy, con 21 años, Villarroel tuvo que dar una gran batalla luego de contagiarse de covid19. "Estas últimas tres semanas que pasaron fueron muy duras para nosotros, para nuestra familia, lamentablemente, con mis padres nos habíamos hecho unas pruebas para el COVID-19 y dimos positivo", contó el jugador en un video que subió a redes sociales.

Moises Villarroel ante Luis Suárez en las clasificatorias a Rusia 2018 (Getty Images)

Hoy en Jorge Wilstermann, el futbolista entrega un potente mensaje: "Traten a tiempo la enfermedad, por si tienen algún síntoma, algún dolor. No dejen pasar horas, el virus se aprovecha de esas horas que uno no le da importancia".

Villarroel es el primer jugador con covid19 de la primera división de Bolivia, país que tiene contemplado al mes de agosto para que vuelva la liga de ese país.