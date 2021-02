Miguel Ramírez no se cierra a ser DT de Universidad de Chile: "Me seduce, pero tengo poco crédito para dirigir ahí por ser identificado con el archirrival"

Miguel Ramírez es de la camada de exitosos entrenadores que entregó la generación de futbolistas que jugó el Mundial de Francia 1998 con la selección chilena.

Ya como un técnico hecho y derecho pudo ascender a Santiago Wanderers a primera división y haciendo una respetable campaña esta temporada, obviamente los desafíos van creciendo para él.

Por eso en conversación con las Historias de Florete, fue consultado si estaría dispuesto a entrenar a Universidad de Chile.

"Es difícil tomar una decisión así, pero me seduce, es un equipo grande, es un equipo apasionado, pero siendo sincero sería muy difícil por ser identificado con el equipo archirrival. Como desafío a cualquier entrenador le gustaría dirigir a Universidad de Chile, pero de los que tienen poco crédito para dirigir ahí, yo sería uno de ellos". explicó.

El Cheíto explica que "es algo similar a lo que le sucedió al Coto (Sierra) porque indudablemente por más profesional que uno sea, va a ver gente que no esté de acuerdo y a mi me pasó en Santiago Wanderers que hubo gente que no me quería y ex jugadores de fútbol que hablaron que yo no debía llegar porque estaba identificado con Colo Colo".

El DT wanderino entrega la fórmula. "Si uno está identificado con un equipo y va al cuadro rival, debe abstraerse de todo lo que el entorno genere por la llegada de uno" aseguró.

Para el final Ramírez reitera que "el profesionalismo y el trabajo está por sobre el resto y sobre todo cumplir los objetivos".