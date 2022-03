Universidad de Chile sufrió una aplastante goleada por 4-1 ante Colo Colo en el Superclásico 191 y eso generó un nuevo terremoto dentro del club, ya que RedGol informó recientemente que el técnico colombiano Santiago Escobar puso su cargo a disposición y la directiva de Azul Azul medita la decisión final.

Sin embargo, quien tampoco la pasó nada de bien fue el ex delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla, quien se estrenó en Deportes en Agricultura para la transmisión del partido principal de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2022 y terminó profundamente molesto con todo lo ocurrido.

Pese a eso, para Pinigol no fueron suficientes 24 horas para dejar atrás lo vivido y llegó a la primera edición de la semana del programa deportivo de Radio Agricultura todavía molesto por lo sucedido el domingo en el estadio Monumental, y de entrada le preguntaron si pasó la rabia.

“Estaba enojado, porque la actitud. A mí la actitud es la que me vuelve loco, puedes jugar mal, bien o a nada, pero si falta actitud eso me toca un poquito los cojones”, disparó de entrada para después soltar toda la artillera en contra de quienes considera responsables de la debacle azul.

Y es que de todos los superclásicos que la U no ha podido ganar en Pedreros en estos 21 años el de ayer fue uno de los peores partidos que se recuerden, por eso es que el ex ariete azul se refirió a la encuesta que realizaron sobre lo que debe hacer la U con Escobar tras la derrota ante el Cacique.

El también rostro de ESPN dudó unos breves segundos, pero tras eso con seguridad reconoció que "hay que despedirlo", y se lanzó con todo. “¿A qué juega la U? Si tú me dices no es que la U ha demostrado algo, pero no ha demostrado nada y el plantel fue conformado con el visto bueno de él, entonces también es responsable, y (Luis) Roggieron ni hablar”.

“Roggiero tiene que aparecer y decir ‘muchachos me equivoqué, me quedó grande el ponchito y me lo voy a sacar’, y si se va Escobar se tiene que ir Roggiero de la manito, juntitos los dos porque sinceramente este equipo no juega absolutamente a nada”, disparó el retirado jugador formado en el Romántico Viajero.

Pero eso no fue todo, ya que el ex Cagliari, Genoa y Atalanta también cargó contra algunos jugadores universitarios. “Sinceramente, el hincha de la U que se puede esperar también si uno de los equipos más grandes de nuestro país se refuerza con un central que perdió la categoría el año anterior".

"No digo que Nacho Tapia pueda tener una buena temporada y mejorar, porque es un jugador joven, pero ya partamos desde la base de que eso no puede pasar. Entonces desde ese punto de vista las cosas partieron mal y Escobar, claro, dice que asume su responsabilidad pero nosotros tenemos que criticar porque la U no juega a nada, yo no puedo hacer un análisis futbolístico de la U porque no sé realmente, aunque he tratado de darle un dibujo a su forma, pero no lo encuentro”, añadió.

Y para cerrar se fue en picada en contra del mediocampista Camilo Moya, sobre quien apuntó que “se tiene que ir a préstamo ya, Moya no puede jugar más en la U, o sea, una cantidad de errores en los últimos partidos, una irresponsabilidad y esta es en un Superclásico”.