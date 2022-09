Mauricio Donoso analiza el crítico presente de la Universidad de Chile: "No va a jugar mejor en un momento así, pero ojalá que no descienda"

Suena el pitazo final. Chile Sub 23 acaba de vencer por 1-0 al cuadro olímpico de Perú en un duelo amistoso jugado en el estadio Tierra de Campeones. Luego del silbatazo de José Cabero, varias personas entraron al campo de juego donde habitualmente hace de local Deportes Iquique ingresaron al campo de juego en búsqueda de algún botín, como una camiseta o un short.

Todo eso lo miró atentamente desde la tribuna Mauricio Donoso, quien en una conversación con Redgol valoró el compromiso que la escuadra dirigida por Eduardo Berizzo disputó frente a la Bicolor. "Son partidos de roce internacional, se jugó con mucho público, es positivo que estos jugadores tengan estos apretones", expresó quien fuera un talentoso volante ofensivo, conocido por su fineza técnica para jugar. Al igual que el Toto, Papelucho consideró que la entrada de Lucas Assadi fue diferencial para la Roja.

A sus 46 años, el chileno nacionalizado ecuatoriano y bicampeón con el Deportivo Quito de aquel país también se dio tiempo para analizar el complicado presente de uno de los equipos grandes que defendió en el fútbol chileno: la Universidad de Chile, que está muy cerca de la zona de descenso en el Campeonato Nacional 2022, donde encadena siete partidos sin victorias.

De hecho, el desafío siguiente de los azules en el torneo es recibir a Coquimbo Unido en un duelo que tomó la importancia de una final del mundo, visto el contexto que vive el León. "La U no va a jugar mejor en un momento así, pero ojalá que no descienda. El fútbol chileno no puede perder a uno de sus grandes. Pero está difícil, sobre todo porque el equipo no juega bien", expresó Donoso, quien tiene una empresa de logística y de gestión deportiva que, por ejemplo, abasteció de varias cuestiones a la selección chilena en su expedición a Calama para enfrentar a Argentina por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La albiceleste venció por 1-0 a Chile en el Zorros del Desierto el 28 de enero de este año.

La inestabilidad de Diego López, otro tema difícil en la U

Diego López sabe que los resultados no han sido los mejores. Ni cerca. "Los números hablan", como ha dicho el director técnico uruguayo en más de una ocasión. Y ya son siete los duelos sin triunfos en el Campeonato Nacional 2022, que los tiene ubicados en el 14° lugar, sólo tres puntos por encima de los 19 que reúne Coquimbo Unido, único colista de la tabla.

Por cierto, este miércoles 7 de septiembre a las 15 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el Bulla recibirá a los Piratas en un juego trascendental, tanto para el futuro de ambos equipos como para el del entrenador charrúa de 48 años. Esa inestabilidad también es un problema, según la visión de Mauricio Donoso, quien por estos días estará en Italia acompañando a la Sub 17 de Nortino FC de Antofagasta, que disputará un torneo allá. También visitará a Jorge Potencia Vargas, quien asumió su primer desafío como DT en la tercera categoría italiana.

"Eso lógicamente afecta, no es fácil trabajar con tranquilidad si se habla de la salida del técnico todas las semanas. Ojalá que la U pueda sacar adelante la situación", deseó el oriundo de Los Andes, un talentosísimo mediocampista creativo que tuvo dos partidos internacionales con la selección chilena y un paso imborrable por Ecuador, su segunda patria.