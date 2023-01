Matías Rodríguez sigue de cerca la actualidad de Universidad de Chile a espera del debut de los azules y el nuevo DT Mauricio Pellegrino este lunes ante Huachipato, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2023.

El ex lateral izquierdo de los azules respaldó el arribo del ex Colo Colo Matías Zaldivia y Cristopher Toselli, referente de Universidad Católica.

“Cuando estén sobre el terreno de juego tendrán que demostrar y defender la camiseta como profesionales que son, esto es un trabajo. Genera un poco de rechazo al hincha, pero tienen que demostrar por qué llegaron al club”, dijo Rodríguez a Radio ADN.

Respecto a Marcelo Días, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 sostuvo que “cuando conversé con él no sabía si podía darse su regreso. Esta vez pensé que volvería a la U y no se pudieron alinear los planetas, hubiera sido lindo verlo jugar por lo que genera en el club, además de la clase de jugador que es. Le deseo mucho éxito en Audax”.

Por otro lado manifestó que “estaría súper bueno que le sigan dando la confianza a los chicos del club, que se hicieron cargo de la posición en una situación bastante compleja. Estaría bueno verlos en un contexto diferente, personalmente sería bueno que les den la oportunidad. Si no han contratado es porque confían en ellos”.

Además fue consultado por lo que espera de la U este 2023 de la mano de Pellegrino, ilusionado con que el Chuncho deje atrás la seguidilla de malas temporadas peleando en el fondo de la tabla.

“Al tenerle un cariño tan especial al club lo he seguido desde que me fui, siempre deseándole lo mejor. El año pasado se salvó con algunas fechas de anticipación, pero la U no quiere seguir viviendo esta situación y necesita posicionarse en pelear arriba, han conformado un lindo plantel y ojalá el DT encuentre las piezas para lograr el funcionamiento. Espero lo mismo que esperan los hinchas, que el equipo sea protagonista y que pueda demostrar por qué ha llegado a la U, posicionarla donde merece”, sentenció Matías Rodríguez.