Pese a la paupérrima campaña reciente, con siete derrotas y un empate desde la caída ante Colo Colo en el Superclásico, pocos tenían fe en el futuro de Esteban Valencia. Sin embargo, su renuncia a la banca de Universidad de Chile dejó un problema mayor por resolver.

El entrenador que había reemplazado en junio a Rafael Dudamel sale por la puerta chica, con una vergonzosa eliminación de la Copa Chile y un equipo que se desplomó en el Campeonato Nacional, al punto de reflotar un peligro de descenso que produce terror en la U.

Pero si el Huevo tiró la esponja, lo cierto es que la dirigencia no puede hacer lo mismo. El presidente de Azul Azul, Michael Clark, y su nuevo gerente técnico, Luis Roggiero, deberán zanjar la primera decisión de la presente gestión, sin chances de equivocarse.

El nuevo director técnico de Universidad de Chile asumirá contra el tiempo, ya que el equipo debe visitar a Ñublense el próximo jueves y a Universidad Católica tres días más tarde, en el estadio San Carlos de Apoquindo, para una nueva edición del clásico universitario.

En total serán cinco partidos los que podrá dirigir el nuevo entrenador, aunque existe la chance de sumar otros dos partidos, en caso de que el equipo deba disputar la final por la promoción o relegación ante el ganador de la liguilla de Primera B, en diciembre.

Igual habrá más tiempo para trabajar tras la primera semana. La U recibirá a O'Higgins el 15 de noviembre, después de la fecha FIFA. Luego vendrán las elecciones y la visita a Cobresal el 27, mientras la fase regular cerrará ante Unión La Calera el 4 de diciembre.

¿Quiénes son los candidatos a ser el nuevo entrenador de la U?



El fútbol tiene memoria corta. Y más si nos remontamos a principios de julio, cuando el entonces presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, señaló que no había que pensar en candidatos chilenos para comandar un proyecto en Universidad de Chile.

"Hoy no hay ningún técnico chileno que pueda hacerse cargo de la U, dadas las condiciones y que ya hay un campeonato andando", explicó entonces, en una frase que hoy debe aparecerse como pesadilla entre la dirigencia azul.

Tras la salida de Esteban Valencia, las escasas opciones con que cuenta la U son nacionales, dada las condiciones actuales de pandemia y la premura en encontrar quien se haga cargo del fierro caliente que representa la lucha por la permanencia.

En ese sentido, en la concesionaria no cuentan demasiados candidatos y hace ya algunos días analizan tres nombres para la sucesión, ante la posibilidad de que Valencia decidiera partir, cosa que finalmente ocurrió.

En este contexto, el primer nombre que se menciona es el de Sebastián Miranda, quien llegó a Universidad de Chile hace algunos meses, después de dejar el alero de Patricio Ormazábal en la selección chilena Sub 20.

El ex ayudante de Nicolás Córdova no tiene experiencia como primer entrenador y este fin de semana perdió con la U ante Recoleta en categoría Sub 21, aunque su equipo de todas formas ganó el global y avanzó a octavos de final.

El segundo candidato es Cristián Romero, quien dirigió a Osorno entre 2009 y 2010 y a Universidad de Chile en 2014, en un ciclo que no dejó mucho y terminó con su cese anticipado de su labor con el primer equipo y luego de su trabajo en divisiones inferiores.

Hoy está de regreso en el la U como técnico de la categoría Sub 15, pero Azul Azul duda del recuerdo que dejó en su primer ciclo, cuando reemplazó a Marco Antonio Figueroa pero terminó eliminado de Copa Libertadores, Copa Chile y duodécimo en campeonato.

Finalmente, la tercera opción estudiada es la de Cristián Leiva, ex canterano del club, ayudante de Jorge Sampaoli, Juan Antonio Pizzi y Reinaldo Rueda en la selección chilena, y que hizo su estreno profesional en Deportes Iquique.

Al mando del Flaco, el cuadro dragón descendió en febrero pasado, y la mala campaña en el ascenso determinó su renuncia en julio. Leiva ha desestimado informaciones que lo vinculen a la U y asegura que no ha tenido conversaciones.