Este domingo se jugará la versión 191 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, recinto donde los azules tendrán una nueva oportunidad de cortar la mala racha de 20 años sin vencer a su clásico rival visitándolo en su cancha.

En la actualidad, hay algunos jugadores del plantel que aún no habían nacido la última vez que la U venció al Cacique en Pedreros, sin embargo por otra parte antes de ese 9 de septiembre de 2001 hubieron algunos que escribieron una linda historia azul en territorio albo.

Uno de los jugadores de ese selecto grupo es Leonardo Rodríguez, quien en conversación con El Mercurio anticipó lo que será el cruce entre el Romántico Viajero y el equipo de Gustavo Quinteros y recordó que “jugué muchos, un montón, y la experiencia fue más que positiva". Y tras eso sorprendió con un datazo.

"¿Vos sabés que soy uno de los pocos que jugó cinco veces en el Monumental y nunca perdió? Es de los mejores registros de la historia. Gané en 1996, 1999 y 2000, y en el 98’ empatamos con nueve", disparó el otrora mediocampista azul y de la selección argentina.

"Recuerdo el de 1996 por la Copa Chile, porque ganamos con un gol al último minuto, de Cristián Traverso, y antes le hice un gol al ángulo a Claudio Arbiza. Tengo buenos números”, complementó el padre de Thomas Rodríguez, exatacante de la U y actualmente en La Calera.

Pero eso no fue todo, ya que el recordado 10 azul fue consultado sobre si le gustaba jugar en Macul, y reconoció que “mucho. Primero, porque es un lindo estadio y luego porque me encanta que me insulten y allá me insultaban mucho".

"En la calle los hinchas de Colo Colo me respetaban, pero en el Monumental, cuando iba a tirar un córner, me tiraban de todo. Fuimos un dolor de cabeza para Colo Colo en su estadio. El grupo que más ganó en el Monumental fue el nuestro. Respetábamos el recinto, pero éramos 11 contra 11”, complementó.

Con respecto a la gran virtud de ese equipo para agrandarse ante Colo Colo indicó que “nosotros teníamos gente madura. Traverso y Ronald Fuentes primero, luego se sumaron Rafael Olarra y Ricardo Rojas. Teníamos muy buenos mediocampistas, gente con personalidad, y arriba estaban Pedro González y Flavio Maestri. Era un placer jugar en esa U, era un equipazo".

"¿Por qué no se gana ahora? Es un equipo en formación. Llegó gente nueva y dejaron ir a muchos jugadores, parece que por una decisión política, porque los sacaron a todos, salvo a los chicos formados en casa. Tengo muy buenas referencias del técnico. Hizo un recambio importante y eso necesita tiempo", añade.

"Creo que la U sacará un buen resultado"

Leonardo Rodríguez es uno de los máximos ídolos en la historia de Universidad de Chile, así se lo hacen saber tanto los hinchas como la institución, por lo que él también responde de esa manera y confía en que su querida U puede cortar la racha en esta nueva oportunidad.

Así, señala que el equipo de Santiago Escobar “tiene muy buenos jugadores, un gran arquero, pero es un equipo que se está armando hace poco; en cambio Gustavo Quinteros lleva mucho tiempo de trabajo. Los jugadores entienden de qué se trata jugar en Colo Colo y muchos de la U recién van a tener su primera experiencia con la camiseta azul en el pecho".

Y a pesar de que ese mensaje podría ser pesimista, él aclara que es todo lo contrario y no se la juega con el marcador exacto, pero sí con el ganador. "No creo mucho en eso de adelantar un resultado, porque la diferencia puede ser una pelota parada o un error, pero soy optimista y creo que la U sacará un buen resultado”.

Para finalizar, Leo Rodríguez se toma un minuto para traer de vuelta a su memoria los viejos recuerdos de su exitoso paso por la tienda azul, y reconoce que “nunca me voy a olvidar del primer clásico que jugué. Fue poco después de mi llegada, en el Nacional y ante 60 mil personas".

"Colo Colo tenía un equipo histórico: (Javier) Margas, Mendoza, el ‘Cabezón’ (Marcelo) Espina… Ganamos 2 a 0, clave para encaminarnos al título. Ese día le metí un pase a Rodrigo Goldberg en el 1-0, fue un estallido el estadio. Ganar ese partido es un clásico que siempre llevo en el corazón”, concluyó.