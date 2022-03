Johnny Herrera siempre fue un condimento especial en los Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Si bien en esta edición cumplirá un rol de comentarista deportivo en TNT Sports, el portero de igual forma adelantó cómo ve el principal encuentro del fútbol chileno.

"Partido difícil como siempre ha sido, pero como hincha, como lo estoy mirando, la esperanza es lo último que se pierde. Dios quiera que sea un partido soñado, entiendo que habrá varios debutantes de la cantera del club. La fe intacta que sea un día soñado para ellos y que sea un día glorioso y que por fin se pueda ganar en ese estadio", comentó.

En ese sentido, en una actividad de la marca adidas, el meta asegura que no le agradó la designación de Roberto Tobar como árbitro del Superclásico.

"Ojalá pase desapercibido, es lo que le deseo a cualquier árbitro. Me habría gustado un árbitro de más bajo perfil, lo eligieron a él, pero cuando se habla mucho del árbitro es que no hay antecedentes positivos", destaca.

Herrera estuvo presente en la última victoria de Universidad de Chile en el Monumental, en el año 2001, por lo que asegura cuál puede ser la clave para matar la maldición con el actual plantel.

"La base es la personalidad que tengan a la hora de entrar a la cancha. Son once contra once. Va ir netamente relacionado con la personalidad que tenga el equipo, también el planteamiento. No creo que sea una U que va a buscar un partido, sería suicidarse. Que sea un partido inteligente y que dejen la vida los cabros que les toque entrar", profundiza el referente azul

Por lo mismo, teniendo en cuenta que Santiago Escobar evalúa ingresar con Darío Osorio como titular, el meta le pone las fichas al juvenil azul.

"Osorio, lo he visto un par de partidos y cada vez que entró lo hizo muy bien, se nota que tiene buena zurda, tiene personalidad, va para delante, no se da mucha vuelta, es futbolista más directo. Atrás dicen que va jugar Bastián Tapia, lo vi tirarse de cabeza para sacar una pelota y no me cabe la menor duda que lo hará bien", comenta.

Del estadio Monumental, que todavía no recibe sanción por los incidentes que ocurrieron en las fechas anteriores, Herrera fue enfático: "No lo suspendieron porque dijeron que no habían pruebas, sospechosa la hue... Insólito, mejor dicho. Ojalá se porten bien, uno espera poco de esa gente, ojalá que el día lunes no se hable más que de fútbol, ni del arbitraje, ni desmanes que han sido recurrentes".

Con el panorama de Universidad de Chile, el ex capitán azul se la juega a la hora de poner un resultado sobre la mesa.

"La U tiene que hacer un partido inteligente, se tiene que defender y apostar a Palacios y Ronnie, con un 1-0 estamos todos felices", finaliza.