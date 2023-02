Universidad de Chile comenzó este 2023 al igual que el 2020, 2021 y 2022: con la ilusión de poder dejar atrás la tristeza del año pasado y volver a sonreír. Desde 2019 que la U pelea el descenso, y en caso de luchar nuevamente por no perder la categoría ya sería la quinta temporada seguida que lo sufren. Eso, inevitablemente, se ha vuelto una pesada mochila.

Así lo reconoció Federico Mateos, que en diálogo con ADN apuntó que "creo que está la mochila, pero con ayuda del cuerpo técnico y de los jugadores más grandes es que la idea sea otra, que eso no juegue un papel importante en nosotros".

"Es un año nuevo, un equipo nuevo, y no vivimos lo que pasó en años anteriores. Lo importante es sacarse la mochila, disfrutar los partidos y poder conseguir resultados para que la gente se vaya contenta", complementó Fede, quien ahora encontró respuesta en su compañero Juan Pablo Gómez.

"Depende de cada uno y de como lo gestiona"

El buen lateral derecho de 31 años, que fue el mejor en su puesto en la temporada pasada defendiendo a Curicó Unido, fue a conferencia de prensa este jueves 16 de febrero y le preguntaron justamente por esa carga que lleva en los hombros el Romántico Viajero hace años aunque los planteles son, por lo general, muy distintos a los anteriores.

Así, al ser consultado sobre si es una carga o no, destaca que "puede ser. Puede ser que sí y puede ser que no, creo que depende de cada uno y de como lo gestiona. A mí me encanta estar acá, si es que existe o no existe una mochila, me encanta tener la posibilidad de saltar el desafío, lo dije un montón de veces, pero eso depende de cada uno".

"Yo me estoy incorporando a una institución nueva, a un equipo nuevo, que funciona de otra forma, con un entrenador nuevo, entonces siento que estamos en búsqueda de mejorar futbolísticamente, no lo resumo de otra manera", añade.

Para cerrar, destaca que "van a haber jugadores que, insisto, lo gestionan de peor manera y se sienten más presionados, otros que no, pero eso depende de cada uno".