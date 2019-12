Johnny Herrera sin filtro contra Azul Azul: “Lo que han hecho hasta ahora es destruir al plantel"

Pese a que Johhny Herrera ya firmó en Everton y jugará esta temporada para los oro y cielo, hay heridas que están más abiertas que nunca y así da cuenta la entrevista que le dio a Las Últimas Noticias.

“Lo que han hecho hasta ahora es destruir al plantel. Se han ido nueve jugadores y la próxima semana el equipo vuelve a entrenar sin los recambios. Me hicieron un favor al decirme que me fuera”, aseguró el guardapalos.

Herrera sigue insistiendo que su salida de la U no tiene que ver con rendimiento. “No había razones deportivas para que no siguiera, más allá de haber tenido algún partido malo. Hace rato que me querían cortar. De hecho, aunque después lo negó, Sabino Aguad, cuando era director deportivo, me lo dijo”, afirmó.

Johnny también abordó la llegada de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas al directorio de Azul Azul. "Cambiaron las personas, pero no las formas de hacer las cosas. Ellos toman las decisiones, y no han acertado. ¿Cómo es posible que para tratar de salvar al equipo del descenso pongan de entrenador al que habían llevado a dirigir las divisiones menores?”, comentó sin asco.

Para el final, desclasificó su mala relación con el Superman y contó una historia desconocida hasta ahora. “Ambos tenemos nuestros caracteres, ahora es jefe y claro, la situación es distinta, pero no dejamos de chocar. En una reunión, con Navarrete y Goldberg, estuvimos a punto de agarrarnos a combo”, cerró.