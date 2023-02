El proceso de Mauricio Pellegrino en la banca de Universidad de Chile aún no logra convencer. Los azules suman más dudas que certezas con dos derrotas (ante Huachipato y Palestino) y solo un triunfo (ante Unión Española) en lo que va del Campeonato Nacional.

Ante eso, Johnny Herrera salió a cuestionar la decisión de traer al experimentado técnico que nunca había pasado por el fútbol chileno. Pese a que recién lleva tres fechas al mando de la U, Johnny teme que la dirigencia azul se equivocó en traerlo.

"A Pellegrino lo encuentro muy sensato, declara muy bien, es muy caballero y muy educado... Pero ¿por qué lo fueron a buscar? Me lo vengo cuestionando desde el día uno", comentó el exportero de los azules en el panel de Todos Somos Técnicos.

"Teniendo antecedentes de lo que pasó con Gustavo Poyet (en Universidad Católica), lo que pasó con Diego López... Y hay un sinfín de técnicos que llegan sin conocer el medio local", argumentó.

"El otro día (ante Palestino), hace los cambios al 0 a 0. En teoría, tenías a tus dos mejores jugadores en la banca y los pones, pero pones uno por cada lado (Lucas Assadi y Darío Osorio). Las individualidades son muy importantes, pero solos no ganan partidos", sumó.

"Ojalá me tapen la boca, pero creo que le erraron con el técnico, así de simple. Solo por no conocer el medio y no conocer los jugadores. Eso te lleva un tiempo, porque lleva tiempo conocer al futbolista", sentenció el histórico azul.

Como próximo desafío, el Romántico Viajero se trasladará hasta La Serena para hacer de local. Por la fecha 4 del Campeonato Nacional, este sábado los azules cambian el Santa Laura por La Portada y reciben a Magallanes con la misión de volver a sumar de a tres.