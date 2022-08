Universidad de Chile perdió el clásico universitario ante la UC. Darío Osorio fue a la banca, decidió polémica para los hinchas y Johnny Herrera, que no tuvo piedad con Diego López.

Universidad de Chile sumó un nuevo revés en la presente temporada y cayó en el clásico universitario ante la UC por 0-3. En el Romántico Viajero no estuvo presente entre los titulares Darío Osorio, una decisión técnica de Diego López y que ha generado una ola de críticas de los hinchas. Uno de ellos, Johnny Herrera.

El ex arquero e ídolo del cuadro estudiantil apareció en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports para analizar lo ocurrido en la cancha, donde le tiró la oreja y fuerte al técnico azul por su planteamiento.

Johnny Herrera comenzó con todo. "Increíble, pero cierto. Nos aburrimos de analizar a esta Católica, de que Isla iba a pasar, de que el que tenía que defender era un volante, que el más desequilibrante iba a ser Pinares y lo hizo".

"Redundamos tanto en algo tan lógico, que unos se explica lo que pasa por la cabeza de los técnicos. Todos saben cómo juega la UC y que Osorio es el jugador más desequilibrante de la U", agregó el panelista.

Pero tras ello, Johnny Herrera abordó al ausencia entre los titulares de Darío Osorio y sorprendió al igualaron con Diego Maradona. "Es como si la Argentina de Maradona lo dejara fuera porque necesitaba cubrir un aspecto defensivo del rival, guardando proporciones. El sistema que ocurrió deja mucho que desear, mandó a los buenos jugadores de la U a defender y no a crear".

Las críticas a Diego López no se detuvieron. "A Assadi lo mandaron a una banda y perdía preocupado de cualquier cosa, menos de crear, que es su fuerte. Cuando hay tan poca certeza, da mucho que desear. Y no es primera vez, contra Colo Colo sacó a Israel (Poblete) cuando era el mejor en ese momento".

Johnny Herrera siguió disparando y aseguró que "la U hoy no fue rival. De esa forma, tienes remotas posibilidades de ganar algo. Si de aquí en adelante no empieza a apretar, va a pelear otra vez el descenso".

En esa misma línea, el ex arquero intentó explicar los problemas en la cancha del Bulla. "(José) Castro no sentía el apoyo de (Israel) Poblete, porque la forma táctica la U no la tenía clara. Se confundían y le hicieron los goles calcados".

La U con siete finales para evitar el descenso, otra vez

La U no tiene tiempo para lamentarse y con la derrota en el clásico universitario ya definida, ahora debe enfocarse en lo que le queda por delante. El Romántico Viajero sigue con vida en Copa Chile, pero tendrá que poner todo en el Campeonato Nacional para evitar el descenso.

Siete son las finales que tendrá el Bulla de aquí al final de la temporada para lograr escapar de los últimos lugares, que están a dos puntos y con partidos pendientes. El primero de ellos será Coquimbo Unido, rival directo en el fondo.

Tras ello llegará la visita a Palestino, que lucha en la parte alta para entrar a Copa Libertadores, para luego jugar ante Audax Italiano. Posteriormente, los azules viajarán a enfrentar a Deportes La Serena, que está igual de complicada con el descenso.

Everton, Huachipato como forastero y el cierre con Cobresal serán los partido que pondrán el broche a la temporada. Obligados a ganar para no seguir sufriendo con perder la categoría, Universidad de Chile debe despertar y pronto.