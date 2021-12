La gran figura de Universidad de Chile durante el 2021 no sigue en el club. Se trata de Joaquín Larrivey, que anotó 20 goles y aportó para que los azules no terminaran bajando a Primera B. Sin embargo, el proyecto de la dirigencia no cuenta con el goleador, por lo que deberá buscar nuevos aires.

El representante del jugador Sergio Irigoitía detalló lo que ocurrió con "Joaking" y el deseo que tiene de cara a la próxima temporada, ya que pretende continuar en el fútbol chileno para quemar los últimos cartuchos de su exitosa carrera.

"Joaquín no sigue por deseo de la dirigencia. La dirigencia optó por no darle continuidad. Joaquín sabía que no lo querían. Era algo que se sabía, pero el jugador de fútbol sabe que esto es así. Ahora hay que buscar continuidad en otro lado", comentó Sergio Irigoitía a La Tercera.

La idea del goleador es prolongar su carrera en algún club de la capital, donde se siente muy cómodo con su familia. "La prioridad es otro equipo Santiago. Todo jugador argentino que va a Chile no se quiere devolver. Si bien tiene varias propuestas, su idea es seguir en Santiago", agregó Irigoitía.

De todas maneras, aún no ha recibido ninguna propuesta formal para analizar, debido a que estaban esperando lo que determinara la Universidad de Chile.

"Sinceramente, nadie se comunicó con nosotros. Estábamos enfocados en respetar la palabra de Joaquín y el compromiso que había con la U. A partir de ahora, vamos a escuchar. Será lo que será, la idea es quedarse en Santiago", reafirmó la idea el agente de Larrivey.