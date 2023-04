Huevo Valencia advierte a la U de Pellegrino para el Clásico Universitario: "Ojalá encuentre más lucidez"

Esteban Valencia afirmó que el juego de Universidad de Chile "todavía no me llena", pero realzó la posición que tienen los azules en relación con los años anteriores. "Los jugadores no deben cargar mochilas anteriores", afirmó el Hueso en una charla con RedGol.