Universidad de Chile no logró volver a los triunfos en Valparaíso y se trajo a Santiago un pálido empate sin goles ante Copiapó. Un resultado que aumenta las dudas de los universitarios luego de tres partidos sin sumar de a tres, especialmente por la poca intención ofensiva que se muestra.

Una opinión generalizada de los históricos azules, quienes, en conversación con Redgol, destacaron el poco peso que muestra el equipo en ataque y apuntaron los dardos a la suplencia de Lucas Assadi, quien sigue sin poder entrar como titular en el once de Mauricio Pellegrino.

"La U no teniendo un creador da mucha ventaja. No sé si Lucas será el que de esa solución, pero si entra cinco o diez minutos es difícil comprobar a qué altura está el jugador para solucionar esa falencia", señaló Cristian Mora.

Ojalá le haga bien este parate, aunque yo siento que a la U lo que más le hace falta es jugar, tener una regularidad en el once y definir cuáles son los jugadores semana a semana para poder ganar, no sumar puros empates, agregó.

Francisco de las Heras, por su parte, destacó que "lo que vi hoy día es lo mismo que vi el partido anterior y el anterior y el anterior. La U no mejora. Uno podría decir que los jugadores, a medida que vayan jugando, van a ir mejor. A la U es muy fácil jugarle, solo basta con meterse de mitad de cancha hacia atrás y ahí comenzar una presión sobre el ataque".

"Como no hay juego colectivo y no tiene quien imponga el fútbol dentro de la U, y me refiero específicamente a Mateos, van a tener que buscar urgente quién juegue en esa posición. Assadi mostró mucho más que Mateos, que viene jugando, pero no veo que responda a la expectativa. No tiene llegada", agregó.

Algo que comparte Cristian Olguín, quien señaló que la U "ha bajado mucho el rendimiento en los últimos partidos. Se vio un equipo chato y sin pasión, juegan a no perder. No sé que pasa con la mente de los jugadores, pero salir a no perder es muy feo".

Además, Sandrino Castec destacó que "yo creo que la U no tiene la claridad que ya debiera haber tenido hace siete u ocho partidos. Un equipo de menos pergaminos casi le pasa por encima. No sé que tan bueno sea el parón, porque no han mejorado".

Por su parte, Roberto Reynero manifestó que el empate es "lamentable, porque podríamos haber marcado la diferencia. Copiapó va al fondo de la tabla y la U no marca diferencia con los equipos que puede hacerlo. El amor propio tiene que estar para ganar el partido".