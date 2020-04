Hernán Caputto: “Le envié un mensaje a Johnny Herrera para darle el pésame por la muerte de su madre”

Días distintos, pocos comunes admite Hernán Caputto que está viviendo desde su hogar, pues el entrenador de Universidad de Chile tuvo que cambiar su forma de trabajar, como la gran mayoría de los chilenos, para no perder el alza que venía mostrando el equipo.

En ese sentido, en entrevista con el diario La Tercera, el estratega admitió que la paralización del fútbol va “más allá de lo individual. Hoy hay muchas cosas que priman por sobre lo futbolístico, pero independiente de eso, veníamos bastante cohesionados como equipo y hacíamos bastantes cosas de las que uno pretende. La para no debería perjudicarnos más allá de lo que va a ser para todos en la parte de volver a entrenar cosas colectivas”

Agrega que “hoy tratamos de estabilizar al equipo en la parte emocional, que estén tranquilos, que sus familias también, porque no es fácil estar todo el día en lo mismo. Porque aparte nosotros somos de tener rutinas, y encontrarnos de la noche a la mañana, como a todos les ocurre, con no salir, no es fácil. Tratamos de visualizarnos, de que se vean entre ellos mismos, que vean partidos, de recordarse. Es la manera más cercana, dicho por nuestro sicólogo y cientistas, que lo más cercano a eso es la visualización. Visualizarse le asemeja a la realidad de entrenamiento”.

Caputto admite estar inquieto por el encierro en su hogar. (FOTO: Agencia Uno)

Sobre qué lo acompleja de estar encerrado por la cuarentena, mencionó que “estoy inquieto, soy hiperquinético, me gusta levantarme temprano, llegar al trabajo temprano, somos de los que más tarde nos vamos, somos apasionados. Pero todos nos fuimos armando rutinas de manera progresiva, nosotros y los jugadores. Hacemos algunas cosas parecidas en la casa, pero no mucho, como todos”.

También, tuvo palabras para el gran nivel que alcanzó a exhibir Pablo Aránguiz, quien llegó a préstamo a la institución, y admitió que “Pablo tiene la posibilidad de ir a otro club y me encantaría que se pudiera quedar. Hoy lo disfrutamos porque está en la U. Pero ya es una decisión que no puedo tomar yo, está a préstamo”.

Pero eso no fue todo, porque dos referentes del club, Walter Montillo y Johnny Herrera, quienes perdieron en los últimos días a sus padres y, por lo mismo, se le preguntó cómo lo tomó él y se contactó con ellos para saber cómo estaban.

“Sobre Walter es un tema súper privado y delicado y quisiera respetar este momento de mucho dolor de él” y en el caso del ex portero Azul, mencionó que “no hablé, solamente le envié un mensaje de pésame por la muerte de su madre”.

Finalmente, tuvo palabras para la polémica que ha envuelto al fútbol chileno que tiene relación con la a los futbolistas para ayudar a los clubes a afrontar esta crisis.

“Hasta el momento no hemos conversado. Lo que sí es importante y claro, es que siempre hay mucha disposición del cuerpo técnico y los jugadores, pero es algo que no hemos conversado con los dirigentes. Pero siempre está la voluntad de hablar. En el club se conversan todos los temas siempre, y esta no debe ser la excepción. Seguro llegará el momento, lo deben estar evaluando, y lo conversaremos”, sentenció Caputto.