Gustavo Canales compara sus pasos por Unión Española y Universidad de Chile: "No puedo elegir uno entre ambos porque disfruté en los dos"

Gustavo Canales fue un delantero que marcó una época en el fútbol chileno. Desde su llegada al país en 2007, el argentino nacionalizado chileno demostró su enorme capacidad goleadora en sus tres equipos: Deportes La Serena, Unión Española y Universidad de Chile.

En los dos últimos, Canales dejó una huella imborrable debido a que en ambos logró ser campeón, siendo referente y goleador en las dos escuadras: Con Unión en 2013 y con la U en 2011 (bicampeonato y Sudamericana) y en 2014.

En conversación con Radio Agricultura, el ariete recordó su paso por los hispanos en sus tres etapas en el club y aprovechó de saludarlos por su aniversario: "Unión Española es el club con el que más me identifiqué más que nada por la afinidad. Es un club cariñoso, muy familiar".

Canales tuvo cuatro pasos por Unión Española y dos con Universidad de Chile

"Me he encontrado con hinchas de otros equipos que me han admitido cariño por Unión Española. Es un club al cual quiero muchísimo", agregó el goleador.

Además, al ser consultado sobre una comparación con su paso por Universidad de Chile, Canales fue enfático: "Son dos cosas distintas, yo crecí mucho en la U por todo lo que involucra esa camiseta tan grande".

"En Unión era todo más pulmón, cuando salimos campeón la gente se entusiasmaba por lo que mostrábamos en la cancha. En la U en los momentos que no eran buenos, la cancha estaba llena siempre. No puedo elegir uno entre ambos porque disfruté y salí campeón en los dos", cerró.