El defensor que tuvo paso por Universidad de Chile asegura que ve con tristeza el presente del club, donde no está en su mejor momento. También asegura que cuando volvió fue por lo identificado que ha estado siempre con los azules, pero que hubo momentos en que la pasó mal, pese a ser campeón.

Gonzalo Jara analiza el momento de Universidad de Chile: "Verla en una posición muy complicada me molesta"

Universidad de Chile lleva años peleando en los puestos bajos de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional, tanto así que ha debido luchar más de la cuenta para poder mantener la categoría.

Algo que se repite en la presente temporada, donde no terminaron bien la primera rueda del torneo y ahora están encomendados a lo que pueda hacer el nuevo técnico Diego López.

Por lo mismo, Gonzalo Jara, actual defensa de Coquimbo Unido y ex Universidad de Chile, asegura que no le gusta para nada lo que ve con el club de sus amores.

"La veo con tristeza. Si viene cierto tuve la oportunidad de ser campeón, cuando vine a la U vine porque es el equipo que me identifica, con el que mi familia siempre se identificó, con el equipo que me gusta y siempre lo he dicho", comentó en DirecTV.

Es que el defensor ha tenido que enfrentar a los azules y ve en el día a día cómo la institución está llena de problemas, algo que lamenta.

"Hoy en día ver jugar a la U o verla en una posición muy complicada me molesta y no me gusta verlo así", destaca.

Pese a que dice que fue feliz jugando de azul, también revela que no todo siempre fue bueno, donde tuvo que luchar para revertir situaciones.

"Después hubo malos momentos también, que no lo pasé bien, me costaba ir a entrenar en su momento. Pero lo hice feliz, tuve la posibilidad de ser campeón, lo viví muy feliz esos momentos", finaliza.