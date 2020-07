Gerardo Pelusso: "El hincha de la U ha sido demasiado generoso conmigo"

Universidad de Chile ha llegado cuatro veces a semifinales de Copa Libertadores en su historia. Una de las más recientes fue en 2010, cuando el cuadro laico se metió entre los cuatros mejores de América tras una notable campaña de visitante.

El sueño azul acabó cuando Chivas de Guadalajara los eliminó en una triste noche de agosto en el Estadio Nacional. Sin embargo, aquel equipo sigue siendo recordado por todos los hinchas del Chuncho.

Un pilar fundamental de esa campaña fue el entrenador, el uruguayo Gerardo Pelusso. En conversación por Instagram Live con Diego Rivarola, Don Pelu recordó cuando llegó a la U en 2010.

"Lo de la U lo tenía estudiado. Hicimos análisis de que tenía todas las posibilidades de ir para arriba. Con tres retoques el equipo estaba para cosas importantes", confesó el charrúa.

Además de haber estudiado al equipo, Pelusso ya conocía el medio nacional por su pasado en otros clubes chilenos: "Cuando salgo de Cerro (Uruguay) surge una posibilidad para ir a Iquique y me entusiasmé".

"Fue una experiencia muy buena y aprendí muchísimo. Estuve tres años jugando en la ‘B’ de Chile. Me conocí todos los pueblos. Pasé por todas, eso fue la universidad para mí como entrenador", refrendó.

En su etapa como DT azul, Pelusso recordó uno de los mejores triunfos al mando del equipo: "Ganar en el Maracaná no lo hace cualquiera. Esa Copa tiene un poco de amargura y frustración a pesar que tengo un recuerdo preciosos de esa campaña. Si no hubiese existido el receso (por Mundial) yo no sé quién podía ganarnos. El equipo venía ensamblado y volaba".

Finalmente, el charrúa agradeció el cariño de los hinchas azules: "A mí me llama la atención, el hincha de la U ha sido demasiado generoso conmigo. Es increíble. Hasta me sorprende porque en otros lugares, donde incluso fuimos campeones, no me han dado el calor que me ha dado la hinchada de la U".