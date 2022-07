Frank Kudelka fue uno de los técnicos que la Universidad de Chile ha tenido en los últimos años. El entrenador argentino de 61 años estuvo en los azules desde mayo de 2018 hasta marzo de 2019. Luego de su paso por el Centro Deportivo Azul, el oriundo de Freyre pasó por dos clubes, Newell's Old Boys y Huracán. Y este lunes 25 de julio fue presentado oficialmente en el tercero de ellos, Lanús.

En el primer contacto con la prensa que cubre al cuadro granate, el experimentado DT recordó un slogan que sacó a colación cuando firmó su contrato con la U. "Tengo un slogan que es lo que siento, el futuro está en el arco de enfrente", sostuvo el ex Talleres de Córdoba en el CDA.

Y esas palabras salieron a colación en el inicio de su nuevo desafío. "No pasa por la institución en la que uno tiene la suerte de estar. Es una forma de vivir, de pensar, que a veces uno puede llevar a cabo dentro de su plantel o que vaya a la par de lo que uno dice. Y hay que veces que no sale, pero es puntualmente lo que yo creo", expresó Kudelka.

Pero el ex adiestrador de Instituto de Córdoba no se quedó con eso. "Pensar en el arco del frente es lo que me gusta, me atrae y me invita a poder lograr este plantel. Prefiero ver a un plantel deseoso de salir de esta circunstancia, pletórico de enormes jóvenes jugadores, con personalidad, futbolistas de jerarquía, experiencia e historia en el club, que seguro nos ayudarán muchísimo en esta contingencia. En todos ellos veo un valor muy grande como para empezar desde abajo", añadió el técnico.

"Tengo muchos deseos de empezar y ganas de poder aportar. Siempre dicen que ante la adversidad, en este caso deportiva, hay posibilidades de ver algo bueno. Y yo lo veo y lo entiendo de esa manera. , como estamos y resurgir fecha tras fecha", añadió el estratego, quien debutará ante Aldosivi en la Liga Profesional de Argentina.

Kudelka en la U: de una declaración de principios al "miedo institucional"

Además de esa declaración de principios que le recordaron a Frank Kudelka en su presentación oficial como director técnico de Lanús, hubo otra frase que el ex DT de la Universidad de Chile dejó, aunque fue cuando su ciclo en los azules había terminado. Tenía que ver con la manera de encarar los Superclásicos ante Colo Colo de los laicos.

El argentino se tomó unos minutos ante una pregunta del panel de Todos Somos Técnicos en marzo de 2019. Y lanzó. "Yo creo que es un miedo institucional. Los mensajes tienen que ser distintos: conllevan energía positiva y negativa. Llegué acá y no importa quién, me decían 'no sé hace cuántos años que no le ganamos a Colo Colo' en vez de decir 'este año vamos a ganar'. Y eso se transmite y llega a los jugadores: entran con ese miedo de tantos años", reconoció el trasandino.

"Los mensajes tienen que ser igualitarios, no con miedo. Eso se transmite también. Yo ya no soy más el técnico, tengo que dejar un mensaje de aliento, positivo, que tienen que cambiar. No puede ser que suceda siempre igual esto", cerró Kudelka. Una frase que quedó, literalmente, para el bronce.