Pancho Mouat entra en éxtasis y pide a Ben Brereton como refuerzo azul: "Yo lo traigo a la U, préstamo por un año al tiro"

Ben Brereton Díaz debutó en la selección chilena y el inglés de sangre nacional por lado materno sumó minutos sobre el final del empate entre la Roja y Argentina por la primera fecha de la Copa América de Brasil 2021. Si bien el momento táctico en el equipo de Martín Lasarte no fue el más beneficioso, el jugador de los registros del Blackburn Rovers mostró varias cositas que ilusionan.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó el partido de Brereton y Francisco Mouat, confeso hincha de Universidad de Chile, entró en éxtasis para pedir medio en broma y medio en serio el arribo del delantero al Chuncho.

“En los últimos minutos entró Brereton, que al final termina corriendo solo pero con mucha potencia, fuerza, con mucha energía y actitud. Muy solo, le faltó compañía para asociarse y quizá dar el golpe”, dijo Guarello, saltando raudo Pancho Mouat: “yo lo traigo a Universidad de Chile… Préstamo por un año a la U, al tiro”.

Guarello continuó enfocado en el inglés de la Roja: “difícil compararlo con alguien, habría que ir para atrás. Dicen que tiene cositas de Candonga Carreño, va al pique. Él no es elegante para correr, medio desarmado, pero tiene una gran potencia, las pide todas y encara hacia el arco. Gira hacia el arco, no le tiene miedo a la jugada, no juega con timidez. Pasa que no es un habilidoso con la pelota, pero tampoco un burro”.

Para finalizar, Guarello dejó botando que también le gustaría ver a Brereton en pastos nacionales: “en Chile tendría puerta giratoria. En Chile Brereton se los lleva puestos a todos. Tiene una potencia… en Inglaterra te encuentras con un central ghanés de tres metros y medio que te la pone en la cabeza. Y lo mejor que tiene es su actitud”, sentenció.

De todas formas, en la misma conversación aclararon que es imposible que un club nacional pague el sueldo que recibe Brereton en el Blackburn Rovers, por más que sea la Segunda División inglesa. Ahora, el británico tendrá una nueva chance con la Roja este viernes contra Bolivia.