Francisco Castro: "No hay día que no piense en volver a Universidad de Chile"

Francisco Castro se sometió a la sección 10x10 del programa La Magia Azul en Redgol y recordó su exitoso paso por Universidad de Chile cuando llegó desde Cobreloa en 2010.

El Tobi fue consultado si le gustaría volver a la U, a lo que el actual delantero de Barnechea respondió rápidamente que sí.

"Es uno de mis sueños. Te mentiría si te dijera que no hay un día que no lo piense. Me levanto con eso, entreno con eso y merezco una oportunidad. Vengo de dos ascensos consecutivos y creo que si me dieran esa oportunidad no la desaprovecharía, lo disfrutaría y creo humildemente que me merezco una posibilidad de un acercamiento", afirmó el atacante.

Francisco Castro le marca a Unión La Calera en 2011 (Agencia Uno)

El formado en Cobreloa contó además el amargo recuerdo que le dejó el paso de Sebastián Becaccece por Universidad de Chile.

"Me quedé con una espinita cuando llegó Beccacece a la U y me saca de mala manera, no lo merecía y por eso siento esto", confesó el Tobi.

Agregando que "creo que me queda mucho por entregarle al fútbol, he ganado 10 títulos, seis con la U y no cualquier jugador tiene lo que yo tengo a mi edad".