El golero de la "U" deberá hacer un tratamiento para poder estar ante La Calera, en un partido clave donde los azules se jugarán la chance de no descender.

En Universidad de Chile han tenido unas últimas semanas del terror, donde pareciera que si se les ocurre poner un circo le crecerán los enanos. Es que al mal momento deportivo, se les suma que su capitán Fernando De Paul debió salir lesionado en el encuentro ante Cobresal en El Salvador.

Una situación bastante compleja de cara a lo que será la última final para los azules, que el próximo domingo estará enfrentando a Unión La Calera con la intención de conseguir un buen resultado que les permita zafar del descenso.

Por lo mismo, lo del Tuto preocupa. Esto porque el cuerpo médico de la "U" asegura que sufre un lumbago, una molestia en la parte baja de la espalda que es muy invalidante para poder hacer movimientos naturales.

Esto llevará al arquero a hacer un tratamiento especial durante la semana, el que le permita recuperarse y así poder pararse bajo los tres palos del Bulla. La evolución que pueda tener con el pasar de los días será clave para que Cristián Romero logre tomar una decisión.

De Paul además termina contrato con la "U" a fin de año y su continuidad no está clara. Algo que al golero le complica, pues en caso de que la dirigencia decida no renovarle deseaba despedirse en cancha, lo cual ahora no está garantizado.

En caso de no poder recuperarse de manera óptima, su puesto lo tomará Cristóbal Campos, quien fue su reemplazo en el norte y quien es sindicado como el futuro arquero titular de la "U". De ser así, a la banca iría el tercer portero, el juvenil Pedro Navarro.