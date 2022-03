Federico Valdés y el enigma de Azul Azul: "No sé quiénes son los dueños de Universidad de Chile, he tratado de averiguar sin ningún resultado"

La palabra de Federico Valdés siempre será escuchada con atención por los hinchas de Universidad de Chile. Como presidente de Azul Azul, el ingeniero encabezó la época más gloriosa del cuadro universitario, y su recuerdo perdurará por mucho tiempo.

Tres títulos nacionales y la histórica Copa Sudamericana están en el palmarés del ex dirigente, que se alejó de lo deportivo a mediados de la década pasada. Y la U nunca volvió a recuperar el brío que tenía durante su gestión.

Hoy se dedica a ver a los azules como hincha. Aunque tiene una visión crítica y, en diálogo con Círculo Central, hizo notar las dudas que existen detrás del proyecto que encabeza el presidente Michael Clark. "No sé quiénes son los dueños de la U. Es algo que no habíamos visto nunca. Yo he tratado de averiguar, sin ningún resultado", reconoció.

La situación que vivieron los universitarios durante la última semana por la falta de un estadio para ejercer la localía ante Unión Española, y que se zanjó con la postergación del partido que debía jugarse el domingo; no tiene solución sencilla para Valdés.

"El estadio de la U se ve cada vez más difícil. Primero, porque cuesta mucha plata y lo que alguna vez reservamos para eso se gastó en contrataciones y otras cosas que nos impidieron contar con ese fondo que juntamos en el periodo en que me tocó ser presidente. Y segundo, porque las comunidades se han ido empoderando cada vez más, lo que puede ser bueno para la marcha del país, pero desde el punto de vista de quien quiere construir un estadio es un problema serio, porque nadie quiere tener un estadio en la casa", reflexionó.

"No veo qué alcalde se atreverá a autorizar que en su comuna se construya un estadio. Yo entiendo por qué las comunidades se niegan y en razón de eso alguna vez propuse que nos diera la concesión de un pedazo el Estadio Nacional. Los dirigentes de la U están en una situación muy compleja", resume.

Consultado por la responsabilidad de la barra de Universidad de Chile en la dificultad para encontrar una locación, Valdés asume el desafío. "La posibilidad que tienen los dirigentes o tuvimos nosotros, de controlar a la barra, no existe. Las barras no se subordinan a nada, no son controlables por los dirigentes del fútbol en Chile", completó el ex timonel azul.