El ex presidente de Azul Azul, campeón con Universidad de Chile de la Copa Sudamericana hace exactamente 10 años, lanzó sutiles dardos al protagonismo que han tomado los representantes en el fútbol, y que muchos atribuyen al oscuro presente de la U.

Un 14 de diciembre de 2011 Universidad de Chile derrotó a Liga de Quito por la revancha de la gran final y se coronó campeona de la Copa Sudamericana en una campaña extraordinaria e inolvidable del Chuncho, con Jorge Sampaoli a cargo de la dirección técnica.

Si en la banca esta Sampaoli, otro que quedó en la historia fue Federico Valdés, el entonces presidente de Azul Azul. El décimo aniversario del título de la U llega en momentos críticos de Universidad de Chile tanto a nivel futbolístico como en la gestión de la concesionaria.

“Es un gusto recordar ese momento. Es esa culminación de una campaña extraordinaria, no fue un hecho accidental. Fue la culminación de un trabajo bien hecho con una campaña excepcional”, dijo emocionado Valdés en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El otrora timonel azul agregó que “la noche final... Hay muchas cosas que pasaron a lo largo de esos meses: el 4-0, el 2-0 a Vasco da Gama en Santa Laura. Pero el mejor recuerdo fue la noche final, fue una fiesta que la hinchada de la U esperaba hacía mucho. Uno la esperaba hace décadas”.

¿Y podrá la U volver a lo más alto en el plano nacional como internacional? “En el futbol, como en otras actividades, si se hacen las cosas bien, con una estrategia adecuada, con la capacidad de mantener el timón cuando las cosas se ponen difíciles, alineando a la institución, se pueden conseguir resultados. Lo que nosotros hicimos no fue obra de magia”, complementó el ex dirigente.

Contrastando el trabajo de entonces y el actual presente de la U, Valdés fue consultado por la actualidad y problemática de los representantes, con voces que apuntan a que la supuesta irrupción de agentes en las altas esferas del club sería una de las razones que explican el oscuro presente del Chuncho.

“Los representantes terminan siendo más poderosos cada vez, en eso los clubes tienen que tener una posición clara y categórica. Los representantes tienen un rol e intereses distintos a los clubes, puedes intentar alinearlos, pero los intereses del club los defienden los dirigentes y ellos defienden los de sus representados y el propio”, manifestó el presidente azul de la Copa Sudamericana.

Añade: “yo no tengo claro que haya ningún representante efectivamente entre los nuevos duelos de la U, he leído, pero no tengo evidencia que sea así. Lo que sí tengo claro es que los objetivos e incentivos para los representantes son distintos de los del club, y los del club tienen que prevalecer”.

Federico Valdés sentenció que “los jugadores los necesitan. Los buenos representantes les negocian buenos contratos y por lo tanto les conviene tenerlos cerca. El problema es que se hacen muy poderosos y eso puede entrar en conflicto con el interés de los clubes e incluso con los jugadores”.