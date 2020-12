El tetracampeón de Universidad de Chile que duda de Dudamel: "Esperamos no pelear el descenso, ya nos salvó el estallido social"

Aunque hay una diferencia real de nueve puntos con sus perseguidores, Universidad de Chile sigue en el antepenúltimo lugar de la tabla ponderada, que define uno de los descensos directos a Primera B y a uno de los rivales en la definición por un tercer retroceso.

Por eso la preocupación de los hinchas azules. Y entre ellos, de Cristián Mora, quien fue tetracampeón con la U a fines del siglo pasado (1994, 1995, 1999 y 2002) y se confesó con DIRECTV Chile después del 0-0 en el clásico universitario ante Universidad Católica.

Según el ex defensor y mediocampista, el técnico "Rafael Dudamel lleva muy poco tiempo en la U. Pero la verdad, el equipo no ha mejorado. Sigue igual a como estaba con (Hernán) Caputto. Es un equipo que no tiene asociación y que no genera ocasiones de gol", asegura.

Para Mora, el cambio de técnico no ha dado frutos: "Hernán Caputto estaba tomando vuelo y decidieron que no continuara porque no tenía un juego vistoso. Hoy hay un retroceso con Dudamel. Esperamos no estar peleando el descenso, ya nos salvó el estallido social".

La ausencia de canteranos en la U



Otro aspecto que se destacó del clásico universitario fue la ausencia de jugadores formados en Universidad de Chile entre los titulares. Sólo en el segundo tiempo ingresaron canteranos azules como Ángelo Henríquez y Camilo Moya.

Para Cristián Mora, la señal es negativa. "Yo quiero ver un equipo de la U con canteranos. Se invierte poco en las divisiones inferiores. La U se debe preocupar de los juveniles, buscar jugadores en los puestos que necesita", sentencia el ex seleccionado.

Y el resto fueron críticas a Dudamel. "No veo cambios en el equipo, sigue siendo la misma U. Yo quiero ver un equipo protagonista. La U no viene bien hace mucho rato, mostrando una gran irregularidad durante todo el año", agregó el hombre de Peñaflor.

Finalmente, advierte sobre el estilo del venezolano. "Lo que más nos molestaba como jugadores era que nos dijeran todo lo que debíamos hacer en ka cancha, y es lo que hace Rafael Dudamel en Universidad de Chile, dar instrucciones todo el partido", lamentó.