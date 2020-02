El retorno de Pinilla al Nacional pero sin la camiseta de la U: "Para él va a ser más que especial"

Un partido especial es el que jugará este domingo el delantero Mauricio Pinilla, quien con la camiseta de Coquimbo Unido vuelve al Estadio Nacional, para enfrentar a Universidad de Chile.

Pinigol ya jugó ante el club de sus amores el año pasado, pero ahora lo hará por primera vez en Ñuñoa, una situación totalmente diferente.

Fue el presidente de los Piratas, Jorge Contador, quien analizó la situación que le tocará vivir al jugador estrella de su equipo.

"No lo he conversado en específico esto, pero yo creo que para él va a ser más que especial. Es su ex equipo, así que imagínese la situación. Es un partido que nunca es fácil para él, pero es un profesional y va a defender los intereses de Coquimbo de la mejor manera", dijo el dirigente a El Gráfico.

Pinilla vivirá esa nueva sensación el próximo domingo, desde las 17:30 horas en el Nacional.