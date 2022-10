Universidad de Chile está a un paso de dejar en el olvido la lucha por evitar el descenso. Este domingo el Romántico Viajero visita a Huachipato con la misión de sumar el punto de la tranquilidad en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022.

El elenco estudiantil no lo ha pasado bien durante la última temporada, siguiendo la tónica de años anteriores, volviendo a pelear en el fondo. Esto derivó en una serie de cambios, que llevaron a tener dos técnicos en el año y ahora estar en manos del interinato de Sebastián Miranda.

Tras la decisión de la ANFP de entregarle los puntos a Palestino en su partido pendiente con Deportes Antofagasta, el camino se alivianó para Universidad de Chile. Mirando desde lejos, quedaron a un paso de salvarse definitivamente de la Primera B en esta campaña.

Con Deportes La Serena como el único equipo en zona de riesgo con chances de alcanzarlo, el Bulla no quiere más problemas. Los Papayeros necesitan ganar los dos partidos que vienen y además acortar una diferencia de goles de 16 entre ambos elencos, lo que parece casi imposible.

Sin embargo Sebastián Miranda no se quiere relajar y espera sumar el punto que los salve de una vez por todas. Aunque la tarea no será fácil, no solo por el rival, sino porque deberá reservar jugadores pensando en la vuelta por la semifinal de Copa Chile con Unión Española a mitad de semana.

Es así como para esta jornada, la U tendrá varias novedades en su formación. Las cosas parten con cambios desde la portería, donde Cristóbal Campos deja su lugar para el ingreso de Martín Parra.

La defensa también tendrá variantes tras las lesiones de Luis Casanova y Nery Domínguez. El Romántico Viajero le entregará la confianza a Bastián e Ignacio Tapia para ser la dupla de centrales, acompañando a Daniel Navarrete por derecha y José Castro por izquierda.

En el mediocampo mueve el rombo que ha afirmado Sebastián Miranda. Esto deja la zona con Emmanuel Ojeda, Mauricio Morales, Luis Felipe Gallegos y Jeisson Vargas, dejando en el ataque a la dupla de Junior Fernandes y Franco Lobos.

Con esto el técnico azul espera darle descanso a Cristian Palacios y Ronnie Fernández, los que asoman como estelares en la definición por el cupo a la final de la Copa Chile.

De esta forma, Universidad de Chile visita a Huachipato con una formación compuesta por Martin Parra; Daniel Navarrete, Bastián Tapia, Ignacio Tapia, José Castro; Emmanuel Ojeda, Mauricio Morales, Luis Felipe Gallegos, Jeisson Vargas; Junior Fernandes y Franco Lobos.

Revisa la formación de la Universidad de Chile para enfrentar a Huachipato