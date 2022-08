En Radio Pauta el periodista Jorge Coke Hevia fue tajante tras el arribo del controvertido Mauricio Etcheverry a Azul Azul de la mano de Sartor: pide que la casa de estudios de Universidad de Chile se haga cargo y le quite la concesión a la empresa administradora del club de fútbol.

No hay día de calma en Universidad de Chile y Azul Azul al mando de Sartor regaló una nueva pildorita este viernes, casi como un irónico “buen fin de semana” para los hinchas del Chuncho que ven nuevamente como la U vuela en picada sin control.

Hoy se supo que Mauricio Etcheverry es el nuevo asesor de Azul Azul, la ex mano derecha y todavía amigo de Sergio Jadue. El polémico y controvertido ex presidente de Deportes La Serena trabajará de forma externa, pero directamente para la gestión de Michael Clark y Sartor.

En Radio Pauta el periodista Jorge Coke Hevia no dio más de la vergüenza ajena y salió al paso de Azul Azul, lamentando lo que están sufriendo los hinchas azules y pidiéndole a la casa de estudios de la Universidad de Chile intervenir de forma tajante.

“Casa de estudios, perdonen la expresión porque es un poquitito burda: se las están viendo, a todos. Es increíble. La Tercera cuenta que va a ser parte de Azul Azul Mauricio Etcheverry para ayudar a encontrar un estadio, porque la U tiene problemas para ser local”, dijo Coke Hevia.

Hace algún tiempo, Etcheverry sostuvo que pese a oscurantismo y corrupción durante la presidencia de Jadue en la ANFP se hicieron cosas buenas”. El rostro de Radio Pauta contensta que “si es que es bueno que se pierdan 11 mil millones de peso porque en el camino Alexis Sánchez picó el penal y Chiquito Romero se tiró para el otro lado…”.

De ahí en más la solicitud de Coke Hevia a la casa de estudios de Universidad de Chile fue clara: la institución de educación superior debe golpear la mesa y cancelar la concesión de Azul Azul y quitarles los derechos de nombre y símbolos.

“La casa de estudios si no quiere ser cómplice del Ministerio del Deporte anterior y actual, cómplice de ser inoperante, vaya y haga algo. Quítele el nombre. Si no, son cómplices. La institución Universidad de Chile hoy es un meme, el hincha de la U ya ni opina, el hincha de la U es como ese boxeador que está listo para caer, pero no quiere caer y sigue recibiendo combos”, manifestó.

Coke Hevia sentenció que “esta cuestión es leseo, quiero tirar una chuchada al aire, porque esto es insólito. (…) Perdón, ¿creerán que la gente es huevona? La U es una ex institución, hoy es nada. Los mismos hinchas piensan: ¿y si nos vamos para abajo para que se vayan estos? Porque están resignados”.