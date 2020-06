Camilo Moya recuerda su debut en Universidad de Chile: "Vi el estadio lleno y me c*gué"

Camilo Moya es uno de los grandes proyectos que tiene Universidad de Chile y es considerado parte del recambio de la Roja. Con Hernán Caputto se ganó la titularidad en el elenco universitario.

Sin embargo su historia no ha sido fácil y en conversación con Rodrigo Tolzen, en su Lat nocturno de Instagram, recordó su debut en la U y la primera impresión que tuvo al entrar a la cancha.

"Cuando debuté fue raro sí porque en ese entonces se habían lesionado varios y el jueves me dijeron que iba de titular, fue en contra de Huachipato. Al principio estaba todo cagado, porque nunca había jugado con tanta gente porque en San Luis no es lo mismo que la U y veía el estadio lleno y me cagué po. Después empecé a agarrar ritmo y ritmo y me fui soltando", expresó.

El mediocampista también recordó su primer clásico en el estadio Monumental. "A mi me encantó jugar el clásico en el Monumental, era mi primer clásico en la U. A mi me encanta tener la gente en contra y que te grite, lo tomo bien. Tuvimos mala suerte no más, que el Pájaro no diga que ganaron por méritos propios jajaja", detalló entre risas.

Para finalizar agregó que, "al comienzo estaba nervioso, cuando salí a la cancha miraba y era todo en contra. Me gritaban de todo y yo me reía. Todo eso lo canalicé y fue una motivación para jugar".