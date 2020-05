Albert Acevedo revela cómo lo preparó Sampaoli y al mediocampo de la U para la final de la Copa Sudamericana

Albert Acevedo fue titular en la final de ida de Universidad de Chile contra Liga de Quito por la Copa Sudamericana 2011, que coronó campeones a los azules. El defensa jugó como mediocampista casi de sorpresa, pero Jorge Sampaoli tenía todo fríamente calculado.

“El profe Sampaoli tenía esas cosas de visualizar y tener la lectura lo que podría pasar al partido siguiente, era valiente en tomar decisiones. Yo no sabía que iba a jugar hasta el último o penúltimo día que entrenamos en la cancha de Emelec, en Ecuador”, dijo Acevedo en La Magia Azul de RedGol.

Prosiguió con el relato: “ese día me pone en el equipo titular y en el medio campo. Habló conmigo. Desde ese mismo día me empezó a mostrar videos, de lo que hacía Ezequiel González en la cancha y lo que tenía que hacer yo”.

Añade que “a Marcelo Díaz y a mí nos citó juntos para explicarnos cuál era nuestra función. Charles (Aránguiz) no, porque él iba a jugar con libertadores más arriba. No era para menos, era una final continental”.

Sentencia: “si me preguntan si hice algo distinto esa semana, no. Me entrené igual que siempre, con la misma disposición y actitud. Después el resultado en la cancha ratificó muchas cosas”.