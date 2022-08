Rodrigo Goldberg quedó maravillado con el golazo que anotó Darío Osorio ante Cobresal, asegurando que sus condiciones futbolísticas son extraordinarias. Eso sí, espera que juegue en una posición donde no esté tan pegado a la línea.

Universidad de Chile avanzó a cuartos de final de Copa Chile al ganarle a Cobresal con un golazo de Darío Osorio. Tanto que evidenció la gran calidad del canterano de los azules, que ha tenido una explosión magistral esta temporada.

Eso lo analizó Rodrigo Goldberg en Radio Cooperativa, donde quedó maravillado con el juego del joven de 18 años. "Qué golazo hizo Osorio, parece que él no hace ningún esfuerzo por pegarle así", comenzó señalando.

Luego agregó que "hay una cámara de costado donde no se le ve ni cara de esfuerzo y le pegó con una potencia y angulación extraordinaria. Parece que todo le flota, que estuviera levitando".

Eso sí, siente que es "algo intermitente" debido a que el equipo no lo acompaña mucho. "Me gustaría verlo más al medio, López lo pone más a al orilla. Y decir si es o no delantero es una gran pregunta", añadió.

En ese aspecto comentó que "no sé si lo pondría de delantero-delantero, tiene mucho fútbol para asociarse en el medio y arriba se perderían ciertas características que tiene, como los cambios de frente, pues es de los pocos que hacen eso".

También sostuvo el Polaco que "de delantero funciona igual, pero por características lo harían más útil al medio, además por su considerable remate, que es efectivo y debe aprovecharse. Quizás en el medio, bien acompañado, la U puede jugar con un solo 9 perfectamente".